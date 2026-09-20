Tragedia nella notte nel Napoletano, a Giugliano in Campania, dove un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto: il giovane era sceso dalla propria vettura per segnalare un incidente.

Tragedia a Napoli, 22enne scende dall’auto per segnalare un incidente e viene investito

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 si è verificato un terribile incidente a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Un ragazzo di 22 anni, secondo quanto è emerso, sarebbe sceso dalla propria auto, una Volkswagen Golf, per segnalare un incidente, nel quale lui stesso era rimasto coinvolto. Il giovane, che viaggiava assieme a un amico, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, è finito con l’auto contro il guardrail. Quando però è sceso appunto per segnalare agli altri veicoli in transito l’incidente è stato investito in pieno da un’auto.

Scende dall’auto per segnalare l’incidente: 22enne investito e ucciso

Nonostante l’intervento dei soccorsi, per il 22enne investito da un’auto non c’è stato nulla da fare, è infatti morto sul colpo. Sul posto anche le forze dell’ordine al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto questa notte a Varcaturo.