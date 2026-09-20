Sul palco del raduno della Lega è salito anche il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: le sue parole.

Sul palco di Pontida è salito Matteo Salvini, il quale ha annunciato l’intenzione di convocare un congresso straordinario della Lega a ottobre.

Raduno della Lega a Pontida: sul palco Matteo Salvini

A Pontida il raduno della Lega, il primo dalla morte di Umberto Bossi, avvenuta il marzo scorso. Sul palco non poteva mancare Matteo Salvini, il quale è stato accolto da applausi e cori “C’è solo un capitano“.

Il vicepremier: “Grazie, è già difficile parlare, me lo rendete ancor più complicato. Grazie dal profondo del cuore, ma non vorrei farvi fare troppo tardi.” Salvini sul palco ha fatto un annuncio importante, ecco di cosa si tratta.

Pontida, parla Salvini: “Proporrò un congresso straordinario della Lega a ottobre”

Un congresso straordinario della Lega a ottobre, è questa l’intenzione di Matteo Salvini, comunicata da lui stesso a Pontida: “Domani convocherò il consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi rilanciare uniti e compatti.

meritate che ci siano divisioni, non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazioni, idee chiare e compattezza. Torno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia e lo chiederò alzata di mano per alta di mano“. Salvini si dice quindi: “pronto a offrire la mia vita per i miei figli e per voi.

Se ho la vostra fiducia e il vostro sostegno, continuerò a mettere la mia passione per una Lega forte, unita e vincente.” Nel suo lungo intervento Salvini ha anche ricordato Umberto Bossi: “Io sono qua e noi siamo qui per ricordare l’opera di Umberto Bossi. Sono ancora convinto che la Lega sia il partito nato per dare voce a chi non ce l’ha, resto convinto che non siamo né di destra né di sinistra, che le nostre battaglie sono le battaglie epocali iniziate con Umberto Bossi”.