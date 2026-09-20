Il voto tenutosi venerdì ha portato al potere Marat Kambolov un ex funzionario del governo federale russo. Con l’85% dei voti validi e una partecipazione del 73%, la vittoria è stata interpretata da Mosca come una conferma del desiderio locale di maggiore stabilità politica e di stretti legami con la Russia. La cerimonia di proclamazione si è svolta a Tskhinvali capitale della Cecenia del Sud dove il nuovo presidente ha promesso di migliorare le condizioni di vita del territorio, che conta appena 50.000 abitanti.

Dettagli sull’elezione e sul risultato

Le cifre ufficiali, diffuse dalla stampa statale russa, indicano che Kambolov ha ottenuto l’85% dei voti, mentre i suoi concorrenti non hanno superato il 10% ciascuno. Il turnout del 73% dimostra un alto coinvolgimento elettorale, soprattutto considerata la dimensione ridotta della popolazione. Il processo elettorale è stato monitorato dalle autorità locali, ma le osservazioni internazionali hanno sollevato dubbi sulla trasparenza, una costante nell’ambito dei territori separatisti sostenuti da Mosca.

Il contesto geopolitico e il trattato con la Russia

Nel maggio dell’anno scorso la Cecenia del Sud ha firmato con la Russia un accordo che amplifica la cooperazione in ambito difesa, politica estera e sicurezza. Il patto prevede inoltre l’integrazione delle reti energetiche e dei trasporti, facendo avanzare la già consolidata dipendenza economica della regione.

La Russia copre la quasi totalità dei salari del servizio pubblico, le pensioni e le principali opere infrastrutturali, oltre a mantenere una base militare permanente sul territorio.

Reazioni di Tbilisi al nuovo assetto

Il governo georgiano ha condannato il trattato, definendolo un tentativo di cementare una de facto annessione della Cecenia del Sud e dell’Abkhazia. Inoltre, Tbilisi ha contestato la decisione di Mosca di aprire seggi elettorali nei due territori per le elezioni della Duma, previste dal 18 al 20 settembre, ritenendole una violazione della sovranità georgiana.

Chi è Marat Kambolov e quali sono le sue prospettive

Kambolov, di 61 anni, proviene dalla Repubblica russa della Ossezia del Nord una regione montuosa posta a breve distanza dalla Cecenia del Sud. Prima di giungere al potere, ha ricoperto incarichi di alto livello nei ministeri russi, inclusa l’Education Ministry. Nel giugno precedente era stato nominato primo ministro della Cecenia del Sud, succedendo ad Alan Gagloyev, che aveva accettato di diventare consigliere del presidente russo Vladimir Putin. In un discorso a Tskhinvali, Kambolov ha dichiarato: “Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Solo insieme possiamo cambiare la nostra repubblica, la nostra Tskhinvali!”.

Il nuovo leader ha ribadito l’impegno a potenziare gli standard di vita, a rafforzare l’interconnessione con la Russia e a consolidare la presenza militare russa nella regione. Tuttavia, la sua mancata esperienza diretta con la Cecenia del Sud e la forte dipendenza economica da Mosca lasciano aperte interrogativi sul futuro autonomo del territorio.