Il 19 settembre 2026, la tradizionale Festa dell’Unità ha riunito centinaia di sostenitori a Foligno, in provincia di Perugia. Tra i protagonisti, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha colto l’occasione per ribadire il proprio appoggio alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e alla coalizione che la sostiene. Il suo intervento ha messo in luce un modello di azione politica basato sulla collaborazione su obiettivi concreti, piuttosto che sulla mera opposizione.

Schlein ha dichiarato che “L’Umbria sicuramente ha dato un buono spunto di metodo di come ci si mette insieme non contro gli avversari ma per le cose che si vogliono fare”. Con queste parole ha voluto sottolineare che la regione è riuscita a costruire una dinamica di alleanze orientata a risultati tangibili, offrendo così un modello replicabile a livello nazionale.

L’enfasi è rimasta sul fatto che la coesione politica umbra nasce dalla capacità di focalizzarsi su priorità condivise una lezione che la segretaria ha definito “stimolo costante a unirci anche a livello nazionale”.

Il sostegno di Elly Schlein a Stefania Proietti e alla coalizione regionale

Nel suo discorso, Schlein ha espresso un “sostegno più pieno” a Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, riconoscendo il lavoro svolto dal suo esecutivo.

La leader del PD ha sottolineato che la squadra di Proietti sta mantenendo le promesse assunte in campagna, dimostrando coerenza tra parole e azioni. Questo appoggio è stato articolato come un invito a replicare il metodo di governo umbro su scala più ampia, facendo leva su una politica di risultato e non di retorica.

Un modello che ispira il dibattito nazionale

Secondo Schlich, la capacità della Regione di creare una piattaforma comune tra i vari attori politici è un “stimolo costante” per l’intero Paese. La presidente umbra, infatti, ha guidato una coalizione locale capace di coniugare le esigenze dei cittadini con le risorse disponibili, favorendo interventi mirati in settori chiave come il trasporto pubblico e il patrimonio abitativo. L’intervento di Foligno è stato quindi più di un semplice elogio: è stato un appello a trasporre il modello collaborativo umbro nelle strategie nazionali del Partito Democratico.

Le misure concrete: trasporto pubblico e politiche abitative

Tra le azioni citate da Schlein, il trasporto pubblico locale ha occupato un ruolo centrale. La Regione Umbria ha lanciato, il 27 agosto 2026, l’abbonamento “Umbria Vai” destinato agli studenti, con un prezzo annuale di 70 euro. Questo provvedimento rientra in un investimento complessivo di 22 milioni di euro destinati al settore scolastico e alla mobilità studentesca. Le condizioni per accedere all’abbonamento prevedono la residenza in Umbria e, per gli studenti delle scuole secondarie (IFP, ITS, CPIA), un ISEE inferiore a 30 mila euro; per gli universitari, è sufficiente l’iscrizione a un ateneo della regione, senza limiti di ISEE.

Il beneficio economico per le famiglie è stato descritto da Schlein come “un grande risparmio”, poiché consentirebbe di contenere le spese di viaggio dei giovani, favorendo al contempo una maggiore frequenza dei mezzi pubblici. La possibilità di acquistare l’abbonamento online è stata aggiunta per semplificare le procedure, rendendo il servizio più accessibile e trasparente.

Recupero delle case popolari vuote

Un altro punto cruciale evidenziato dal discorso è stato l’investimento regionale per il recupero delle case popolari vuote. La giunta guidata da Proietti ha stanziato fondi specifici per ristrutturare immobili inutilizzati, trasformandoli in alloggi dignitosi per le fasce più deboli della popolazione. Questa iniziativa, inserita nella più ampia strategia di “politiche abitative”, mira a contrastare il fenomeno della desertificazione urbana e a garantire un tetto a chi è in difficoltà, dimostrando una sinergia tra interventi di riqualificazione urbana e politiche sociali.

L’interconnessione tra mobilità e abitazione è stata presentata come una sinergia strategica facilitare lo spostamento dei giovani rende più efficace il riuso delle case, mentre un’offerta abitativa stabile incentiva l’utilizzo dei trasporti pubblici. Schlein ha quindi evidenziato come questi due ambiti, se gestiti con coerenza, possano diventare volani di crescita per l’intera regione.

L’esempio umbro, con le sue iniziative sul trasporto studentesco a 70 euro e sul recupero delle case popolari dimostra che è possibile tradurre le promesse elettorali in azioni operative, generando risparmi per le famiglie e migliorando la qualità della vita. La speranza è che questa esperienza possa ispirare una più ampia unità politica a livello nazionale, orientata a risultati condivisi e non a rivalità di parte.