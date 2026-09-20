Il 20 settembre 2026, il massimo responsabile della sicurezza dell’Iran, Mohsen Rezaei, ha comunicato le proprie richieste all’amministrazione statunitense tramite i mediatori del Qatar. L’annuncio, avvenuto in una sede non specificata, rappresenta un passo importante in una serie di iniziative diplomatiche volte a risolvere un conflitto che ha coinvolto più fronti negli ultimi anni.

Rezaei ha precisato che le proposte di Teheran sono condizionate a tre elementi fondamentali, che dovranno essere accettati da Washington per avviare un vero e proprio processo di cessazione ostilità.

Le tre richieste chiave di Tehran

Secondo le dichiarazioni del funzionario iraniano, la prima condizione è la cessazione totale della guerra su tutti i fronti.

Questo implica l’interruzione immediata di qualsiasi attività militare o di supporto logistico da parte di tutte le parti coinvolte, nonché la riapertura dei canali di comunicazione diplomatici per negoziare una tregua durevole. La proposta non specifica termini temporali, ma sottolinea la necessità di un arresto definitivo delle ostilità.

Cessazione totale delle ostilità

La cessazione totale delle ostilità è presentata come il pilastro su cui poggiare ogni ulteriore accordo. Rezaei ha affermato che, senza una fine concreta dei combattimenti, qualsiasi tentativo di de-escalation sarebbe privo di fondamento. La richiesta include anche il ritiro di forze militari e la chiusura di eventuali corridoi di approvvigionamento armato.

Sblocco dei beni congelati

La seconda richiesta riguarda il rilascio dei beni iraniani attualmente congelati all’estero. Le autorità di Teheran sottolineano che tali risorse finanziarie sono cruciali per sostenere l’economia nazionale, gravemente colpita dalle sanzioni internazionali. Il rilascio dei fondi consentirebbe al governo di ripristinare attività commerciali e di finanziare progetti di ricostruzione, riducendo la pressione interna.

Rimozione del blocco navale

La terza condizione è la revoca del blocco navale degli Stati Uniti sui porti iraniani. Il blocco, istituito per limitare il traffico marittimo e le esportazioni, ha avuto ripercussioni negative sul commercio e sulla sicurezza energetica della regione. Rezaei ha indicato che la sua rimozione è indispensabile per garantire la libertà di navigazione e per riattivare le rotte commerciali internazionali.

Il canale diplomatico attraverso Doha

I mediatori del Qatar hanno svolto il ruolo di intermediari, facilitando il passaggio delle richieste iraniane al White House. Questo tipo di diplomazia “track-II” è spesso utilizzato quando i canali ufficiali sono bloccati o insufficenti per avviare dialoghi sensibili. Il Qatar, grazie alla sua posizione geopolitica e alle relazioni con entrambe le parti, ha potuto garantire un contatto diretto e discreto tra Teheran e Washington, rendendo possibile la trasmissione di un messaggio così delicato.

Le dichiarazioni di Rezaei, sebbene concise, delineano un quadro chiaro delle condizioni ritenute non negoziabili dal governo iraniano. Il prossimo passo dipenderà dalla risposta degli Stati Uniti, che dovranno valutare l’impatto di tali richieste sulla loro politica estera e sulla sicurezza regionale. In attesa di un riscontro ufficiale, la comunità internazionale osserva con attenzione l’evolversi di questo nuovo canale diplomatico, che potrebbe segnare un punto di svolta nella gestione del conflitto.