L’amministrazione guidata da Donald Trump ha avviato una procedura per imporre sanzioni di vasta portata contro la Corte penale internazionale. Dopo un periodo di grazia previsto di sei-sette mesi le misure dovrebbero vietare la maggior parte delle transazioni finanziarie del tribunale, compromettendo la sua capacità di operare con la moneta statunitense.

Annuncio delle misure restrittive da Washington

Secondo le informazioni emerse, le autorità statunitensi stanno preparando un pacchetto normativo che prevede il blocco di tutti i flussi di denaro destinati alla CPI tramite il sistema bancario americano. Il provvedimento, se confermato, comporterebbe il divieto di utilizzo del dollaro per ogni operazione legata alla Corte, tagliandola di fatto da gran parte del sistema finanziario globale.

La scelta di un periodo di grazia di sei o sette mesi suggerisce una strategia di pressione graduale, lasciando ai funzionari internazionali poco tempo per trovare alternative praticabili.

Impatto previsto sul funzionamento della Corte

Le conseguenze più immediate riguarderanno la capacità della CPI di finanziare le proprie indagini e di pagare il personale incaricato di svolgere processi delicati.

Senza l’accesso a fondi in dollari, la Corte dovrebbe ricorrere a valute meno liquide o a meccanismi di pagamento più complessi, aumentando i costi operativi e ritardando i procedimenti. Inoltre, l’isolamento finanziario potrebbe indebolire la credibilità della Corte agli occhi dei paesi membri, con possibili ripercussioni sulla cooperazione internazionale in materia di diritto penale.

Riflessi sul mercato valutario e sulle banche coinvolte

Le banche che attualmente gestiscono i trasferimenti per la CPI dovranno rivedere i propri protocolli di conformità, rischiando sanzioni proprie se dovessero continuare a facilitare operazioni in violazione delle nuove regole americane. L’eventuale esclusione dalla rete di pagamenti in dollari potrebbe spingere istituzioni finanziarie a ricorrere a sistemi alternativi, generando volatilità sui mercati delle valute di riserva. Gli osservatori prevedono che, nel breve periodo, la decisione americana potrebbe innescare una catena di misure difensive da parte di altri Stati che condividono l’uso del dollaro.

Tempistica, reazioni diplomatiche e scenari futuri

Il termine di sei-sette mesi è cruciale: entro tale scadenza i funzionari della Corte dovranno presentare un piano di contingenza per garantire la continuità delle proprie attività. Parallelamente, le autorità statunitensi stanno valutando possibili sanzioni secondarie contro i paesi che dovessero continuare a collaborare finanziariamente con la CPI. Tale approccio apre la porta a tensioni diplomatiche con l’Unione Europea e con l’Olanda, sede dell’Aia, dove si trova il tribunale. Se le sanzioni dovessero essere attuate, il panorama giuridico internazionale potrebbe assistere a una nuova fase di conflitto tra potere esecutivo e organismi giudiziari sovranazionali.