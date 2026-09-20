Marina La Rosa e Rita De Crescenzo si scambiano frecciate tra Casa e Instagram, accendendo una polemica che cattura gli spettatori del GF Vip 9.

Il Grande Fratello Vip 9 è tornato su Canale 5 con una programmazione che prevede un Open House il 15 settembre, seguito dal debutto ufficiale il 17. Il format, condotto da Ilary Blasi e affiancato da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha già suscitato grande curiosità, soprattutto per la presenza di volti noti come Marina La Rosa e Valeria Marini.

Tuttavia, un episodio più sorprendente è emerso già dal secondo giorno di permanenza nella Casa, dove le dinamiche dei concorrenti hanno rapidamente sfociato in una discussione che si è spostata dal piccolo schermo al grande palco dei social.

Il dibattito in Casa: Marina La Rosa critica la popolarità di Rita De Crescenzo

Durante una conversazione informale tra i cosiddetti “gieffini”, il tema dei creator di TikTok è stato al centro dell’attenzione. Marina La Rosa, intervenuta senza esitazione, ha dichiarato di conoscere poco Rita De Crescenzo e di non seguirla perché i suoi contenuti non le risultano interessanti: “La De Crescenzo o De Crescenzi, come si chiama… non la seguo, perché a me personalmente non dà nulla in più.

Ognuno poi decide chi seguire”. La sua affermazione, espressa in modo pacato ma fermo, ha suscitato la reazione immediata di Valeria Marini, che ha difeso la tiktoker definendola “simpa” e “divertente da morire”.

Valeria Marini interviene a difesa della tiktoker

Marini ha sottolineato che la presenza di Rita De Crescenzo nella piattaforma è legata a una capacità di intrattenere il pubblico, aggiungendo: “È simpa! A me diverte da morire. Lei è divertente, simpatica, a me piace”. Il confronto ha quindi evidenziato due posizioni opposte: da un lato chi ritiene che la popolarità di un influencer debba essere meritata, dall’altro chi sostiene il valore del divertimento che questi portano ai follower.

La risposta di Rita De Crescenzo su Instagram: un messaggio diretto e controverso

Entro ventiquattro ore dalla dichiarazione di Marina, la tiktoker napoletana ha risposto con una storia su Instagram. Accompagnata dalla sua scimmietta Mimì, Rita ha ripreso il soprannome “gatta morta”, concesso alla concorrente nel 2000, e ha lanciato un monologo che criticava le donne che, secondo lei, “si approfittano della bontà di certi ragazzi per cambiare uomo”. La frase chiave del video è stata: “Statevene lontani!”, accompagnata da un commento poco chiaro ma decisamente pungente, che ha rapidamente alimentato il dibattito tra i fan delle due protagoniste.

Reazioni sui social e ipotesi di un confronto in diretta

Il video di Rita ha generato una frenesia di commenti su TikTok e X, dove utenti hanno ipotizzato un possibile ingresso della tiktoker nella Casa del Grande Fratello Vip 9 per un confronto faccia a faccia con Marina. Tra le richieste più insistenti figurano frasi come “Tutti pronti, mia zia Rita entrerà lunedì in Casa per un confronto con Marina” e “Che qualcuno la faccia entrare subito per farla parlare con Marina”. Sebbene la produzione non abbia confermato la fattibilità di un ingresso esterno, l’idea di un duello culturale tra due influencer rappresenta un elemento di forte richiamo per il pubblico.

Nel frattempo, il programma prosegue con la sua scaletta: dopo l’Open House il 15, gli appuntamenti principali si susseguiranno giovedì 17 e sabato 19 settembre, con trasmissioni settimanali il lunedì e il venerdì in prima serata. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di un “Biglietto di Ritorno”, un meccanismo che potrebbe permettere a un concorrente eliminato di rientrare nella Casa, aggiungendo un ulteriore livello di incertezza nella competizione.