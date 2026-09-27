Con l’estate ormai dietro di noi, Paolo Fox torna a parlare di ottobre 2026, offrendo una panoramica completa su amorelavoro e fortuna. Il celebre astrologo italiano, noto per le sue previsioni mensili, ha analizzato i transiti planetari e ha individuato i temi principali che accompagneranno i dodici segni zodiacali nelle prossime settimane.

Lavoro e carriera: opportunità e ostacoli

Per Aries (Ariete) e Taurus (Toro) le prime giornate di ottobre saranno caratterizzate da tensioni sia in ambito familiare che professionale. L’Ariete dovrà gestire compiti multipli, ma troverà anche spazi di meritato riposo. Il Toro, invece, sperimenterà nervosismo che potrebbe influire sulla vita di coppia; è consigliabile affrontare le questioni in sospeso entro la metà del mese per evitare fratture.

Al contrario, Vergine e Sagittario vedranno brillare le stelle sul piano professionale. I progetti accantonato da tempo cominceranno a concretizzarsi, e gli obiettivi prefissati potranno essere raggiunti con maggiore facilità. Anche Leone beneficerà di una buona reputazione: la sua leadership sarà riconosciuta, ma dovrà temperare le spese impulsive.

Amore e relazioni: nuovi incontri e riconciliazioni

Il mese si preannuncia ricco di movimentazioni sentimentali. I Gemelli sono invitati a lasciarsi andare: la prima settimana sarà all’insegna della passione e dei nuovi flirt, con le stelle che favoriscono incontri scintillanti. Acquario potrà dire addio a legami soffocanti, cercando maggiore libertà emotiva. Per Capricorno accettare inviti di corteggiatori potrebbe aprire nuove strade amorose, mentre Bilancia giocherà con fascino e determinazione, ideale per lanciare nuove storie.

Il Scorpione attraverserà una fase di introspezione, ma una volta superata la pausa, la vita sentimentale decollerà. Pesci guidati dall’intuizione, vivranno momenti di complicità profonda sia con il partner che con eventuali nuove conoscenze. In Capricorno la consapevolezza di non trasportare lo stress sul partner sarà fondamentale per mantenere l’equilibrio.

Il periodo dal 28 settembre al 4 ottobre mette in evidenza la necessità di rallentare per l’Ariete, evitando scelte impulsive nelle relazioni. Il Toro, stimolato da Urano, trova nel fitness e nella cura dell’alimentazione un’ottima valvola di sfogo. I Cancro recupereranno energia nella seconda metà del mese, ma dovranno vigilare a non proiettare le ansie lavorative sul partner.

Per tutti i segni, la chiave sarà la chiarezza comunicativa: leggere attentamente contratti, affrontare le questioni in sospeso e dedicare momenti di relax. Con questi accorgimenti, ottobre 2026 potrà trasformarsi in un mese di crescita personale, professionale e affettiva per chi saprà ascoltare i suggerimenti stellari.