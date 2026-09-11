Un pezzo della storia del pop-rock britannico finisce sotto il martello di Christie’s. A Londra, fino al 16 settembre, è possibile ammirare una selezione della collezione personale di Johnny Marr, cofondatore e storico chitarrista degli Smiths, alla vigilia dell’asta prevista per il 17 settembre. Saranno 111 i lotti complessivamente messi in vendita, circa 80 dei quali costituiti da chitarre appartenute e utilizzate dal musicista.

Marr, recentemente protagonista di un tour che ha fatto tappa anche in diverse città italiane, aveva annunciato nei mesi scorsi la decisione di mettere in vendita parte della sua vasta collezione. Un’occasione per gli appassionati non soltanto di acquistare strumenti appartenuti a uno dei protagonisti della musica britannica, ma anche di entrare in possesso di oggetti legati ad alcuni dei brani più celebri degli Smiths.

Le chitarre che hanno fatto la storia degli Smiths

Tra i pezzi più attesi dell’asta c’è una Rickenbacker 330 Jetglo del 1982, utilizzata da Marr durante la realizzazione e le esecuzioni di alcuni grandi successi della band di Manchester, tra cui This Charming Man, What Difference Does It Make? e Still Ill. Lo strumento ha avuto anche un altro illustre utilizzatore: Marr lo prestò infatti a Noel Gallagher, che lo utilizzò per la copertina di Supersonic.

La stima per la Rickenbacker è compresa tra 60.000 e 80.000 sterline.

Tra i lotti figura inoltre una Martin D-28 del 1971, legata a uno dei brani più amati degli Smiths, There Is a Light That Never Goes Out. Particolarmente importante è anche una Gibson ES-355 Cherry Red del 1960, considerata il pezzo più prezioso dell’intera vendita, con una stima compresa tra 100.000 e 150.000 sterline. Si tratta di strumenti che raccontano una parte importante della carriera di Marr e, più in generale, della storia della band che contribuì a trasformare Manchester in uno dei centri più influenti della musica britannica.

Dallo scioglimento degli Smiths alla carriera solista

L’asta rappresenta anche un viaggio attraverso le diverse fasi della carriera di Johnny Marr. Dopo lo scioglimento degli Smiths, avvenuto alla fine degli anni Ottanta, il chitarrista ha intrapreso un percorso solista, pubblicando diversi album e continuando a essere una figura di riferimento per generazioni di musicisti. Secondo quanto comunicato da Christie’s, una parte significativa dell’operazione avrà inoltre uno scopo benefico: il ricavato di 31 dei lotti sarà infatti destinato alla beneficenza.

L’appuntamento del 17 settembre si preannuncia quindi particolarmente significativo per collezionisti e appassionati. Non saranno semplicemente messe all’asta delle chitarre, ma strumenti che hanno accompagnato la nascita e il successo di alcune delle canzoni più riconoscibili degli Smiths. Per chi riuscirà ad aggiudicarsi uno dei pezzi, sarà anche la possibilità di portare a casa un frammento concreto della storia del rock britannico.