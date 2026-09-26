Lavrov e Wadephul hanno dialogato a New York, riaccendendo il dibattito su Ucraina e le tensioni recenti tra Russia e Germania.

Il sabato, nel contesto dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato il suo omologo tedesco Johann Wadephul. Si tratta del primo colloquio a livello ministeriale dal, quando Lavrov aveva parlato con la allora ministra Annalena Baerbock. L’incontro, avvenuto a margine dei lavori dell’ONU, ha rappresentato un raro momento di confronto diretto tra Mosca e Berlino dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Le richieste tedesche e i temi all’ordine del giorno

Secondo quanto comunicato dal Ministero degli Esteri russo è stata la Germania a sollevare la proposta di un incontro, indicando la volontà di parlare di relazioni bilaterali e della guerra in Ucraina. Durante la breve seduta, i due rappresentanti hanno affrontato le recenti tensioni diplomatiche, i punti di frizione e le posizioni ufficiali di entrambi i governi.

Wadephul, nella sua dichiarazione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha ribadito il sostegno tedesco a Kiev e ha sollecitato un cessate il fuoco accompagnato da negoziati per una pace duratura.

Il punto di vista tedesco sulle posizioni russe

Il portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha affermato che la delegazione tedesca avrebbe chiesto di limitare l’accesso dei media all’incontro, includendo un divieto di domande e di registrazioni audio dei primi interventi.

La dichiarazione russa sottolinea, inoltre, che Wadephul ha confermato la posizione pubblica del governo di Berlino su questi temi, una posizione che, secondo Mosca, è stata ripetuta più volte in sedi pubbliche.

Le accuse di Lipsia e il contesto delle tensioni recenti

Il rendez-vous si è svolto in un clima di crescente ostilità, alimentato dalle accuse avanzate dalla Germania secondo cui la Russia avrebbe tentato di far esplodere due aerei cargo all’aeroporto di Lipsia ad agosto, usando un drone carico di esplosivi. Tale accusa ha riacceso le polemiche già presenti da tempo sulla sicurezza dei voli civili e ha gettato ulteriore ombra sulle relazioni tra i due paesi. Il ministro tedesco ha più volte condannato qualsiasi tentativo di violenza aereo-civile, definendolo inaccettabile e chiedendo responsabilità.

Nonostante le divergenze, l’incontro ha permesso a Lavrov e Wadephul di scambiare rapidamente le rispettive posizioni, fornendo un breve ma importante spazio di dialogo in una fase di forte tensione internazionale. L’evento segna una tappa nella diplomazia europea-eurasiatica, dimostrando che, anche in momenti di acuta rivalità, i canali diplomatici restano aperti per evitare un’escalation incontrollata.