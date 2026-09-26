Dopo la tragedia della morte del giovane operaio, il Ministro della Cultura ha annunciato la riapertura del monumento.

Dopo tre giorni chiusura in segno di lutto, in seguito alla tragica morte di Andrea Moretti, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato la riapertura al pubblico del Colosseo.

Morte Andrea Moretti: l’annuncio del ministro Giuli sulla riapertura del Colosseo

La notte del 22 settembre scorso l’operaio di soli 22 anni, Andrea Moretti, è morto precipitando dal Colosseo, facendo un volo di una decina di metri mentre era impegnato nel montare l’impianto di illuminazione.

In segno di lutto lo storico monumento romano è rimasto chiuso per tre giorni. Ora il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ne ha annunciato la riapertura al pubblico, che avverrà nella giornata di oggi, sabato 26 settembre 2026.

Morte Andrea Moretti: sette le persone indagate

La Procura di Roma intanto ha aperto una indagine al fine di capire esattamente cosa sia successo la notte del 22 settembre scorso, notte nella quale è morto l’operaio 22enne Andrea Moretti.

Stando a quanto riporta l’Ansa, sarebbero sette le persone attualmente indagate. Il reato ipotizzato dalla procura sarebbe quello di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta però soprattutto di un atto dovuto. Con l’apertura delle indagini, la procura faciliterà le operazioni di autopsia sul cadavere di Moretti, che si svolgeranno lunedì 28 settembre.