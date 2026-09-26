In una intervista per Il Giornale, Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, ha rivelato di aver avuto una relazione in passato proprio con il suo assistito. I dettagli.

Garlasco, Angela Taccia su Andrea Sempio: “Ho avuto una relazione con lui”

In attesa di capire cosa succederà ad Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi a Garlasco, la sua avvocata, Angela Taccia, ha concesso una intervista a Il Giornale, dove ha parlato proprio del suo assistito, confessando di aver avuto in passato una relazione sentimentale con lui: “Sì, abbiamo avuto una storia.” La storia, come raccontato dalla stessa Taccia, è durate tre mesi ed è datata 2014.

Angela Taccia su Sempio: “Non è un violento”

Alla domanda se la relazione fosse andata al di là del semplice bacio, Angela Taccia ha risposto: “Io le cose le faccio bene o non le faccio. Siamo stati insieme tre mesi.” Poco dopo la relazione, l’avocata ha conosciuto il suo attuale marito. Tornando a Sempio, Angela Taccia si dice sicura della sua innocenza, asserendo che non è un violento: “È un ragazzo perbene, rimbambito a volte, ma non certo un assassino”.

Intanto cresce l’attesa per il 28 settembre, giorno indicato dalla Procura di Pavia come scadenza dei termini delle indagini preliminari.