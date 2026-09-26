Tragedia nella notte a Bari, dove a seguito di un terribile incidente stradale ha perso la vita un ragazzo di soli 17 anni. I dettagli.

Incidente stradale a Bari: terribile scontro tra auto e moto

Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre 2026 si è verificato un terribile incidente stradale a Bari, in via Toscanini.

Per cause ancora in fase di accertamento, una moto si è scontrata violentemente con un’auto. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Tragedia a Bari, terribile incidente stradale: schianto tra auto e moto, morto un 17enne

Come visto nella notte si è purtroppo verificato un terribile incidente stradale a Bari, dove un’auto e una moto, per cause ancora da accertare si sono scontrate. Sul posto sono giunti subito i soccorritori del 118. In sella alla moto un ragazzo di soli 17 anni che è morto poco dopo l’arrivo in ospedale, troppo gravi infatti le ferite da lui riportate nello scontro.

Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale. Questa tragedia si aggiunge a una settimana di incidenti mortali in Puglia.