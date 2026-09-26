Bangkok è in emergenza: piogge torrenziali hanno sommergendo l’intera città, spingendo il governatore a dichiarare lo stato di calamità.

Il governatore Chadchart Sittipunt ha dichiarato lo stato di calamità per tutti i cinquanta distretti di Bangkok il 26 settembre dopo giorni di piogge intense che hanno provocato inondazioni diffuse e danni ad abitazioni, strade e attività commerciali.

La misura è stata adottata perché la città ha registrato quasi 300 millimetri di precipitazioni in 48 ore e molte aree non riuscivano più a smaltire l’acqua.

La decisione ha attivato poteri straordinari per mobilitare risorse, personale e attrezzature con l’obiettivo di limitare l’impatto sull’ordine pubblico e sui servizi essenziali. Ultimo aggiornamento: 26 settembre 2026.

Impatto diretto sulle aree urbane e risposte iniziali

Le precipitazioni hanno sommerso arterie principali e fatto straripare i canali storicamente vulnerabili; la parte orientale della città è risultata la più colpita.

Diverse strade principali, tra cui la Phetchaburi Road, sono rimaste allagate con veicoli parzialmente sommersi. Il Bangkok Metropolitan Administration ha comunicato l’apertura di centri di accoglienza temporanei con 980 posti disponibili e il trasferimento di 36 pazienti allettati verso strutture ospedaliere per assicurare la continuità delle cure.

Dichiarazioni ufficiali e richiami alla popolazione

Il governatore Chadchart Sittipunt ha detto che “Continua a piovere e stiamo facendo del nostro meglio. Stiamo cercando di pompare l’acqua, ma i canali sono pieni” e ha invitato i cittadini a spostare veicoli e beni mobili in zone più elevate. Il primo ministro Anutin Charnvirakul ha abbreviato un viaggio a Londra per rientrare in Thailandia e coordinare le operazioni di emergenza. Sono stati inoltre resi gratuiti i parcheggi park-and-ride della MRT fino al 2 ottobre per agevolare gli spostamenti dei pendolari.

Testimonianze, numeri chiave e infrastrutture

Residenti e commercianti hanno descritto un rapido peggioramento della situazione. Somkid Pheuk-ngam, vende prodotti alimentari vicino a un canale, ha raccontato: “L’acqua continua a salire. È difficile uscire adesso. L’acqua mi arriva alla vita”. Altre testimonianze hanno paragonato l’evento alle inondazioni del 2011, quando le alluvioni causarono più di 500 vittime e danni ingenti a milioni di abitazioni. Le autorità hanno attivato tutte le pompe disponibili che insieme muovono circa 1.200 m³ al secondo per cercare di ridurre i livelli delle acque.

Prospettive meteo e misure operative

Le previsioni indicavano la possibilità di ulteriori precipitazioni nei giorni successivi e le autorità hanno valutato l’uso di pompe aggiuntive e l’apertura di canali di deviazione. Tra il 1 e il 25 settembre la rete di drenaggio cittadina aveva già registrato 487 mm di pioggia, rispetto a una media di 269 mm per lo stesso periodo, aumentando la vulnerabilità della città. Il Dipartimento di Prevenzione e Mitigazione dei Disastri ha avvertito del rischio di scorrimenti di terreno e frane nelle aree periferiche interessate dalle piogge.

Le amministrazioni locali hanno esortato la popolazione a limitare gli spostamenti, seguire gli avvisi ufficiali e valutare ricoveri temporanei per i pazienti che dipendono da strumenti medici vitali. Le operazioni di soccorso e monitoraggio della salute pubblica sono rimaste in corso, con teams impegnati nel pompaggio, nel trasferimento dei più vulnerabili e nell’allestimento dei centri di assistenza.