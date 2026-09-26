Il Striscia la Notizia è diventato un punto di riferimento della televisione italiana sin dal suo debutto il 7 novembre 1988. Ideato da Antonio Ricci il programma satirico ha accompagnato generazioni per quasi 38 anni fino all’ultimo episodio trasmesso il 19 febbraio 2026. Dopo una lunga stagione di successi, la decisione è arrivata dal gruppo Mediaset che ha optato per la chiusura definitiva, citando il calo di ascolti e la crescente popolarità di altri format, in particolare La Ruota della Fortuna.

Mediaset chiude Striscia: motivi di mercato e cambi di pubblico

Nel comunicato interno, la holding ha sottolineato che la programmazione televisiva sta subendo un cambiamento radicale del modo di comunicare. Il pubblico, secondo gli analisti, è sempre più orientato verso contenuti rapidi e interattivi, rendendo difficile per un format tradizionale mantenere gli stessi livelli di ascolti di una volta.

In questo contesto, la scelta di “pensionare” Striscia è stata definita una decisione commerciale, non emotiva, volta a riallocare le risorse verso produzioni più remunerative.

Melissa Satta commenta la chiusura sul podcast “Non lo faccio per moda”

Durante la puntata del podcast Non lo faccio per moda condotto da Giulia Salemi la ex velina della trasmissione, Melissa Satta ha offerto una visione personale dell’accaduto.

Pur dichiarando grande dispiacere per la fine di Striscia la Notizia ha spiegato di comprendere le ragioni aziendali: “Capisco che il mondo è andato avanti, le esigenze della gente e il modo di comunicare sono cambiati. È normale che un programma nato molti anni fa non raggiunga più gli stessi numeri.”

Perché il format non può più evolversi?

Satta ha poi aggiunto che, sebbene fosse possibile introdurre dei cambiamenti“non era facile: Striscia è Striscia. Se l’avessero trasformata troppo, avrebbe perso la sua identità”. Ha riconosciuto che la decisione è stata dolorosa ma necessaria, sottolineando che anche i dirigenti, tra cui Pier Silvio Berlusconi hanno condiviso la valutazione che il tg satirico avesse esaurito la sua spinta verso la contemporaneità.

L’amore a distanza: come Melissa ha incontrato Carlo Beretta

Nel corso della stessa chiacchierata, la conduttrice ha anche parlato della sua vita privata. Ha raccontato di aver conosciuto Carlo Beretta sui social: “Non è stato un colpo di fulmine. Ci siamo incrociati su Instagram, entrambi cresciuti in America, e ha fatto una battuta sulla nostra origine. Da lì è nato tutto”. La loro storia, avviata in rete, dimostra come le relazioni moderne si costruiscano spesso al di fuori dei tradizionali incontri faccia a faccia.