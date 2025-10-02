"La Ruota della Fortuna" sta avendo un successo incredibile ma, Striscia? Quando tornerà?

“Striscia la Notizia” non chiude, esatto chi temeva che il Tg satirico di Antonio Ricci sarebbe stato cancellato può tirare un sospiro di sollievo. Ecco dove e quando andrà nuovamente in onda.

Striscia la Notizia non sarà cancellato

Visto il grande successo che sta ottenendo “La Ruota della Fortuna“ in fatto di ascolti, con Gerry Scotti e Samira Lui, c’è chi, in questi mesi, ha ipotizzato e pensato che “Striscia La Notizia” sarebbe stato cancellato.

Invece il Tg satirico di Antonio Ricci tornerà, anche perché è impensabile dire addio a uno dei programmi storici di Mediaset. A conferma del ritorno in Tv, il post su X del profilo ufficiale di Striscia: “La 38esima edizione sta tornando. Inviateci le vostre segnalazioni. Segnala ingiustizie, scandali e scoop al Gabibbo, ricordando di inserire i tuoi dati completi di recapito in modo tale che vi possiamo contattare.” Ma, quando tornerà? Su che canale? A che ora?

Striscia la Notizia non chiude: ecco dove e quando andrà in onda

Come visto, “Striscia la Notizia“ sta per tornare in Tv con la sua 38esima edizione. Visto il successo de “La Ruota della Fortuna” nell’access prime time, è impensabile riproporre il Tg satirico in quella fascia oraria su Canale 5. Quindi, ancora non c’è l’ufficialità ma, come rivelato nelle storie da Davide Maggio, Striscia potrebbe finire in prima serata su Canale 5. Anche secondo La Presse sarà così, in prima serata con doppio appuntamento settimanale. Ora non resta che aspettare l’ufficialità.