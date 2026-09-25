Il 25 settembre 2026, verso le 23.30, un violento incendio ha investito un edificio di tre piani situato in via Bertini, all’angolo con via Corsica, nella zona di San Vito a Lucca. L’emergenza è stata segnalata da alcuni residenti che hanno avvertito un forte odore di fumo e il crepitio delle fiamme provenienti dal piano terra.

Le fiamme hanno avuto origine nell’appartamento in cui vivevano Maria Grazia Giorgetti 73 anni, e il marito Gianluca Del Papa 65, una coppia anziana ben nota nel quartiere. Il rogo si è rapidamente propagato alle unità superiori, creando una densa coltre di fumo che ha reso difficile l’accesso alle scale per gli altri inquilini.

Il rogo e le vittime: due morti nel cuore dell’abitazione

Una volta domato il fuoco all’interno dell’appartamento, i vigili del fuoco hanno scoperto i corpi senza vita dei due abitanti. Maria Grazia Giorgetti è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, mentre Gianluca Del Papa giaceva nella camera da letto, morto per inalazione dei gas di combustione.

Le prime ipotesi puntano a una possibile sigaretta lasciata accesa accanto a una bombola di ossigeno, ma le indagini sono ancora in corso e la procura ha chiesto una relazione tecnica ai vigili del fuoco.

Effetti sull’intero stabile e l’evacuazione dei residenti

Il fumo si è diffuso rapidamente verso i piani superiori, generando una barriera di gas nelle scale che ha intrappolato gli abitanti, costringendoli a cercare via di fuga sui balconi. In totale, 13 persone sono risultate intossicate o ferite, tra cui quattro bambini e un neonato, quest’ultimo portato in salvo dai soccorritori. Otto persone (cinque adulti e tre bambini) sono state ammesse in codice giallo una donna sulla sessantina è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Pisa, mentre altri tre pazienti sono stati ricoverati in codice verde. In tutto sono stati sfollati 16 abitanti che hanno trovato rifugio in una struttura gestita dal Comune.

Risposta delle istituzioni e assistenza alle famiglie

Il sindaco Mario Pardini ha visitato il luogo dell’incidente, esprimendo cordoglio e ringraziando l’operato dei vigili del fuoco delle forze dell’ordine e delle varie ambulanze intervenute, tra cui l’automedica di Lucca e le squadre della Croce Verde, della Misericordia e dell’Anpas. Ha sottolineato che “il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita” e ha assicurato che i Servizi Sociali del Comune sono già al lavoro per offrire supporto alle famiglie sfollate. Una stanza della Stazione di Posta di Villa Pardini (Sant’Anna) è stata predisposta per accogliere i nuclei familiari, con capienza per 16-18 persone. L’intero edificio è stato dichiarato inagibile per i fumi residui, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incendio.