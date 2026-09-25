Nuovi accertamenti riaccendono l’attenzione sul caso Garlasco. La Procura di Pavia, nella fase degli ultimi atti istruttori, avrebbe ascoltato il generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 parteciparono alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Sullo sfondo torna anche la vicenda degli abiti ritrovati in un canale e la morte di Diego Portinari, elementi che negli anni hanno alimentato interrogativi e ricostruzioni sul delitto.

Garlasco, novità sul misterioso suicidio di Diego Portinari: le rivelazioni di un amico

Tra gli elementi tornati nel racconto del caso c’è anche la vicenda di Diego Portinari, il 27enne che nell’agosto 2007 avrebbe individuato un sacchetto con alcuni indumenti in un canale lungo la strada del Cucù, tra Sairano e Villanova d’Ardenghi.

Secondo il racconto dell’epoca, Portinari avrebbe notato il sacco il 22 agosto, pochi giorni dopo l’omicidio, ma inizialmente lo aveva lasciato nell’acqua. Due giorni più tardi ne parlò con Massimo e Cristina Bernardi e fu deciso di avvertire la polizia.

Gli indumenti furono successivamente recuperati e analizzati dal RIS. Nonostante le macchie che, al momento del ritrovamento, erano state descritte come potenzialmente riconducibili a sangue, gli accertamenti non evidenziarono materiale ematico.

Nel dicembre 2008 Portinari fu trovato morto nel suo appartamento di Vigevano; le prime verifiche non rilevarono segni di effrazione o colluttazione e il caso venne successivamente archiviato come suicidio.

Nel servizio di Storie Italiane del 25 settembre, un amico ha però raccontato di avere “più di qualche dubbio” sulla sua morte e ha parlato di un possibile “campanello d’allarme”. Si tratta, tuttavia, di valutazioni personali dell’intervistato e non di elementi che dimostrino un collegamento tra la morte di Portinari e l’omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, nuovi accertamenti: la Procura di Pavia ascolta il generale Garofano

Come riportato in esclusiva dal Tg1, nella fase degli ultimi atti istruttori sul delitto di Garlasco, la Procura di Pavia avrebbe ascoltato il generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che parteciparono agli accertamenti sull’omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Una scelta che riporterebbe l’attenzione sulle attività investigative svolte all’epoca e sulle modalità con cui furono esaminati gli elementi raccolti sulla scena del crimine. Garofano, allora comandante del RIS di Parma, ebbe un ruolo negli accertamenti e il 3 ottobre 2007 partecipò anche a un sopralluogo nella villetta di via Pascoli, circostanza documentata da un verbale firmato dallo stesso ufficiale.

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