Un fuoco improvviso ha avvolto il Gransapor di Venezia, ma i clienti sono scampati illesi e le autorità stanno indagando sulle cause.

Il 25 settembre verso il tardo pomeriggio un fuoco è scoppiato all’interno del ristorante Gransapor situato nel storico sestiere di Catello a Venezia. L’incendio, generato da una fonte ancora da identificare, ha rapidamente riempito il locale di fumo denso costringendo l’avviamento a interrompere l’attività. Nonostante la presenza di numerosi avventori, tutti sono riusciti ad abbandonare la struttura senza riportare ferite né subire intossicazioni da fumo.

Intervento dei Vigili del fuoco e delle Autopompe Lagunari

Alle 19.00 i Vigili del fuoco sono stati allertati e hanno inviato due squadre, affiancate dalle Autopompe Lagunari operanti dalla sede del centro storico. All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno dovuto affrontare un ambiente pervaso da fumo, che limitava la visibilità e rendeva difficile l’accesso alle aree più interne del locale.

Grazie all’addestramento e all’utilizzo di attrezzature specifiche, le squadre sono riuscite a contenere le fiamme in tempi brevi, evitando che il rogo si propagasse alle strutture adiacenti.

Evacuazione del locale e dell’albergo soprastante

Contestualmente all’intervento antincendio, le autorità hanno disposto l’evacuazione preventiva dell’albergo situato sopra il ristorante. La decisione, presa per precauzione, ha garantito che nessun ospite dell’hotel fosse esposto a potenziali rischi.

I clienti del ristorante, informati dal personale, hanno lasciato il locale in ordine e con calma, evitando panico e facilitando l’operato dei soccorritori. Nessun caso di intossicazione è stato segnalato, né sono state riportate lesioni di alcun tipo.

Stato dei danni e indagini in corso

Una volta domato l’incendio, i vigili hanno proseguito le operazioni di verifica all’interno del locale, concentrandosi in particolare sulla sicurezza del solaio. La struttura del tetto è stata ispezionata per accertarsi che il fuoco non abbia compromesso l’integrità degli elementi portanti. Parallelamente, il personale di Enel è intervenuto per controllare l’impianto elettrico, prevenendo possibili cortocircuiti residui o altri pericoli legati all’alimentazione.

Indagini sulle cause dell’incendio

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di approfondita indagine da parte delle autorità competenti. Gli inquirenti raccolgono testimonianze, analizzano i filmati delle telecamere di sicurezza e verificano eventuali problemi tecnici negli impianti di cucina. Al momento non è stata formulata alcuna ipotesi definitiva, ma la collaborazione tra Vigili del fuoco, Autopompe Lagunari, Enel e le forze dell’ordine garantirà una ricostruzione accurata dei fatti.

Nel frattempo, il ristorante rimane chiuso al pubblico, mentre le autorità competenti continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulla ricostruzione dei danni e sulle eventuali misure preventive da adottare per evitare simili incidenti in futuro.