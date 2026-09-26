Eni, colosso petrolifero italiano ha deciso di andare incontro ai cittadini italiani con un taglio dei prezzi, che saranno fissi, per diesel e benzina dal 28 settembre al 28 ottobre.

Il prezzo dei carburanti è uno dei temi più scottanti dell’ultimo periodo perché ogni giorni aumentano causando problemi ai cittadini italiani che vedono il costo del pieno crescere a vista d’occhio in alcuni casi addirittura arrivare a valori a tre cifre e di conseguenza serviva un messaggio forti arrivato da un gruppo petrolifero famoso.

Da oggi sconto accise dimezzato

Prima di entrare nel vivo della decisione è bene ricordare che da oggi, 26 settembre, si dimezza lo sconto sulle accise per il gasolio. Passa infatti da 10 a 5 centesimi.

Il prezzo del diesel quindi sarà più alto e ciò rappresenta un problema per i cittadini, sia comuni che i professionisti dell’autotrasporto, proprio quest’ultimi hanno minacciato di voler fare uno sciopero se il governo non fa un tavolo per discutere su come intervenire.

A Roma intanto i primi segnali di protesta, ieri gli agricoltori sono scesi sulla via Aurelia con i trattori contro il caro carburanti che sta colpendo duramente anche quel comparto.

Eni taglia i prezzi ecco quanto dura e dove trovare lo sconto

La notizia più bella di ieri 25 settembre per gli automobilisti italiani è arrivata dal colosso petrolifero Eni che ha deciso di tagliare i prezzi per agevolare gli italiani colpiti dalla salita dei costi.

Questa scelta durerà inizialmente per 30 giorni e non è detto che possa venir prorogata sino a fine anno. In pratica Eni ha deciso di mettere un budget cap ai prezzi di Diesel e Benzina.

Costeranno infatti rispettivamente 2,19 euro/litro il diesel e 1,99 euro/litro la benzina sino al 28 ottobre. Le stazioni che erogheranno lo sconto saranno oltre 4.000 in tutta Italia.

Per trovare la più vicina al proprio domicilio, come riporta Leggo.it, basta andare sul sito ufficiale di Eni alla voce “Trova Stazione” oppure farlo tramite APP Eni Station sullo smartphone.