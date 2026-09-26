Tony Effe ha scatenato una forte polemica dopo alcune dichiarazioni sul tema del corpo e dell'alimentazione.

Una Instagram Story è bastata per scatenare una forte polemica sui social. Protagonista è Tony Effe, che nei giorni scorsi ha condiviso con i suoi follower alcune considerazioni sul proprio fisico. Il rapper ha raccontato con soddisfazione di indossare una taglia 26 secondo il sistema di misurazione femminile, corrispondente indicativamente a una 38-40 italiana.

A far discutere, però, non è stato soltanto il riferimento alla propria taglia. Nel messaggio Tony Effe ha rivolto alcune critiche a chi, a suo dire, non riuscirebbe a raggiungere lo stesso risultato, utilizzando espressioni riferite a zuccheri, carboidrati e cibo. Le parole hanno rapidamente fatto il giro dei social, dando origine a numerose reazioni negative. Diversi utenti hanno contestato il modo in cui il rapper ha affrontato il tema del corpo e dell’alimentazione.

La discussione ha coinvolto anche professionisti che si occupano di salute mentale e nutrizione, alcuni dei quali hanno definito problematico il messaggio, soprattutto per il possibile impatto su un pubblico giovane.

La replica di Tony Effe: “Siamo esseri umani e sbagliamo”

Di fronte alle critiche, Tony Effe è tornato sull’argomento con un nuovo intervento pubblico, cercando di chiarire il significato delle sue parole.

Il rapper ha spiegato di non aver avuto l’intenzione di offendere nessuno, ma ha riconosciuto di aver sbagliato nei modi. “Siamo esseri umani e sbagliamo“, ha affermato, precisando che il suo intento sarebbe stato quello di invitare le persone a muoversi maggiormente e a praticare attività fisica. Nel suo chiarimento, l’artista ha quindi rivolto le proprie scuse alle persone che si sono sentite ferite o offese dalle sue dichiarazioni. Una precisazione arrivata dopo che il contenuto iniziale aveva generato un ampio dibattito online sul rapporto tra immagine corporea, alimentazione e comunicazione da parte dei personaggi pubblici.

La vicenda arriva inoltre in un periodo nel quale Tony Effe ha raccontato di aver intrapreso alcuni cambiamenti nelle proprie abitudini. Recentemente il rapper aveva infatti parlato della decisione di smettere di fumare e di aver iniziato a correre proprio per gestire il desiderio di accendersi una sigaretta.

Dal fumo alla corsa: il percorso raccontato sui social

Tony Effe aveva raccontato di essere stato un fumatore abituale e di aver trovato nella corsa un modo per affrontare il desiderio di fumare. L’attività fisica sarebbe così diventata parte della sua nuova routine, con il rapper che ha spiegato di uscire a correre nei momenti in cui sentiva il bisogno di fumare.

Il percorso personale raccontato dall’artista sui social ha però assunto una connotazione diversa con la pubblicazione della Story sulla taglia e sull’alimentazione. Proprio il linguaggio utilizzato ha trasformato quello che sembrava voler essere un messaggio legato alla forma fisica in una discussione più ampia sul modo in cui si parla di corpo e cibo. Con le successive scuse, Tony Effe ha cercato di riportare il messaggio sul terreno dell’attività fisica e della motivazione personale, prendendo le distanze dall’interpretazione offensiva attribuita alle sue prime dichiarazioni.