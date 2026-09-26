Bill Gates ha lanciato l'allarme sull'AI. Secondo il co-fondatore di Microsoft è abbastanza potente da determinare eventi pericolosi.

L’intelligenza artificiale è una tecnologia con un potenziale tale da poter contribuire, in determinate circostanze, a eventi capaci di provocare un numero enorme di vittime. A sostenerlo è Bill Gates, che in un estratto di un’intervista alla trasmissione Meet the Press di NBC News ha affrontato il tema dei rischi legati allo sviluppo dell’IA e alla possibilità che la tecnologia possa rappresentare una minaccia per l’umanità.

Rispondendo alla domanda della giornalista, che gli chiedeva se l’intelligenza artificiale sia abbastanza potente da arrivare a mettere fine all’umanità, il co-fondatore di Microsoft ha risposto che l’IA è “sicuramente abbastanza potente” da determinare eventi che potrebbero provocare “un miliardo di morti“. Gates ha quindi richiamato il rischio derivante dall’utilizzo della tecnologia da parte di persone con intenzioni malevole.

“Non c’è mai stata un’arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi che usano gli ultimi strumenti AI“, ha dichiarato.

Bill Gates: “L’autoregolamentazione non è sufficiente”

Nel corso dell’intervista si è parlato anche della proposta di rallentare lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Un tema tornato al centro del dibattito dopo gli interventi di diversi protagonisti dell’industria tecnologica.

Gates ha commentato in particolare le posizioni espresse da Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, favorevole a una maggiore cautela nella corsa allo sviluppo di sistemi sempre più avanzati.

Secondo Gates, “nessuno pensa che l’autoregolamentazione sia sufficiente“, sottolineando così la necessità di affrontare il tema attraverso regole e strumenti di controllo più ampi. Il punto centrale riguarda la velocità con cui l’IA sta evolvendo e la capacità delle istituzioni di tenere il passo con una tecnologia che può essere utilizzata in ambiti molto diversi, da quelli produttivi e scientifici fino alla sicurezza informatica.

I timori dei pionieri dell’intelligenza artificiale

Le dichiarazioni di Gates si inseriscono in un dibattito sempre più ampio sui possibili rischi legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Negli ultimi anni, diversi protagonisti del settore hanno evidenziato la necessità di introdurre forme di controllo e di sicurezza proporzionate alle capacità dei nuovi sistemi. Tra le voci più note c’è proprio quella di Dario Amodei, insieme a Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ed Elon Musk, che in occasioni diverse hanno discusso dei rischi associati allo sviluppo di modelli sempre più potenti.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla possibilità che sistemi avanzati possano contribuire ad attacchi informatici, compromettere infrastrutture critiche o facilitare lo sviluppo di strumenti pericolosi. Nel dibattito internazionale sono stati citati anche i rischi legati all’impiego dell’IA in ambito militare e alla possibilità di un utilizzo improprio delle nuove tecnologie. L’allarme di Gates, dunque, riporta al centro una questione ancora aperta: come consentire lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sfruttandone le potenzialità, garantendo allo stesso tempo meccanismi di sicurezza e supervisione capaci di limitarne gli utilizzi più pericolosi.