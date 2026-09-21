Chi ha o ha avuto come cane un Golden Retriever lo sa bene: come cani da guardia non sono certo i numeri uno. Affettuosi, giocosi e buonissimi, considerati infatti come la razza più dolce e adatta alle famiglie nel mondo. Il protagonista di questo pezzo si chiama Nash, Golden di 4 anni che, all’ingresso in casa di un ladro, ha reagito così!

Ladro entra in casa, il Golden Retriever lo accoglie così: il video è virale

Lo scorso 5 settembre a San Diego, Dante Rowley e Stephanie Calderon erano in viaggio quando hanno ricevuto l’avviso che qualcuno aveva fatto irruzione nella loro abitazione. In casa avevano lasciato il loro Golden Retriever di 4 anni, Nash. Il cane però, notando l’intruso, non ha né abbaiato né ringhiato anzi, ha portato al ladro peluche e giochi, inviandolo al gioco (il tutto scodinzolando felice).

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza all’interno della abitazione. Intanto i proprietari avevano avvisato la polizia che ha fatto irruzione arrestando l’uomo. Il ladro non avrebbe rubato nulla, ma avrebbe solo mangiato qualcosa dal frigo.

“E’ il peggior cane da guardia”: le parole dei proprietari del Golden Retriever

“Nash è il peggiore cane da guardia” hanno detto Dante Rowley e Stephanie Calderon a proposito del loro golden retriever. Dante ha anche raccontato di quanto Nash sia giocherellone e super amichevole e che adora giocare con palline e peluche.