Ennesimo incidente mortale, questa volta siamo a Imperia dove una donna di 62 anni è morta a seguito di un grave incidente in bicicletta. I dettagli.

Imperia, incidente in bicicletta: morta una 62enne

Nel pomeriggio di ieri, domenica 20 settembre 2026, intorno alle ore 15.30, si è verificato un terribile incidente stradale a Imperia, in via Airenti.

Per cause ancora da accertare, c’è stato un violento scontro tra un’auto e una bicicletta. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, ma le condizioni della donna, 62enne, sono apparse subito molo gravi. La donna è morta in ospedale a Imperia. Sul luogo del sinistro le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Dramma a Imperia, terribile incidente mortale in bicicletta: chi era la vittima

Si chiamava Halina Gizeweter e aveva 62 anni la donna morta nell’incidente di ieri pomeriggio a Imperia. Originaria della Polonia, era infermiere caposala presso la clinica Sant’Anna. Era sposata con Diego David, cronista e direttore del canale video dell’Imperia Calcio, dal 2019, lascia i figli Lukas e Edith, la nipote Lilli, la sorella e i fratelli.

La notizia della sua morte ha fatto subito il giro della città, Halina era infatti molto stimata e conosciuta.