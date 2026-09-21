Elenia Osimi, 28 anni, viaggiava con il fidanzato verso la costa per festeggiare cinque anni insieme: l’auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero.

È morta a 28 anni Elenia Osimi, giovane di Offida rimasta vittima di un grave incidente stradale nel Teramano. La Volkswagen Golf sulla quale viaggiava con il fidanzato è uscita di strada e si è schiantata contro un albero: per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

La tragedia nel Teramano durante il viaggio per l’anniversario

Aveva 28 anni Elenia Osimi, giovane di Offida morta nel pomeriggio di sabato 19 settembre in un incidente stradale avvenuto nel Teramano. La ragazza si trovava a bordo di una Volkswagen Golf insieme al fidanzato. I due stavano andando verso la costa per festeggiare i cinque anni di fidanzamento, ma il viaggio si è trasformato in una tragedia.

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 8 Bonifica del Salinello, nel territorio di Sant’Omero, in provincia di Teramo, non lontano dal confine con l’Ascolano. Per motivi ancora da chiarire, la vettura è uscita dalla carreggiata e ha terminato la sua corsa contro un albero. L’impatto è stato violentissimo e per Elenia non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, che hanno lavorato a lungo per estrarla dall’abitacolo.

Il fidanzato, rimasto gravemente ferito, è stato trasferito all’ospedale Mazzini di Teramo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Cinque anni d’amore, poi lo schianto: Elenia Osimi morta a 28 anni nel Teramano

La notizia ha profondamente colpito Offida, dove Elenia era conosciuta anche per il suo lavoro negli uffici comunali. Dopo aver frequentato le scuole a Offida e conseguito il diploma di ragioneria, la 28enne aveva trascorso un periodo dedicandosi alle occupazioni familiari. Successivamente era stata inserita come borsista negli uffici servizi alla persona del Comune di Offida, dove si era distinta per disponibilità e precisione. I colleghi la descrivono come «sempre educata, cordiale e socievole», oltre che puntuale e responsabile.

Il sindaco di Offida, Luigi Massa, dopo aver appreso della tragedia si è recato a casa dei familiari per esprimere la propria vicinanza. «Una disgrazia ci ha portato via un’anima gentile», ha dichiarato il primo cittadino, come riportato da Leggo. I familiari sono ora in attesa del nullaosta della magistratura teramana per il rilascio della salma e la celebrazione dei funerali.