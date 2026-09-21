Presley Gerber, giovane modello e figlio di Cindy Crawford, è morto a 27 anni nella struttura di riabilitazione della contea di Los Angeles.

Il presunto decesso di Presley Gerber noto per essere il figlio della celebre supermodella Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber ha suscitato un’ondata di cordoglio sui social e tra i colleghi del mondo della moda. L’annuncio, confermato dal medico legale della contea di Los Angeles, indica che il giovane è venuto a mancare ieri all’interno di una struttura specializzata nel trattamento delle dipendenze.

Le autorità competenti non hanno ancora divulgato le cause precise del decesso ma il portavoce dei genitori, Allie Jenkins ha richiesto che si rispetti la privacy della famiglia in questo momento estremamente doloroso. L’assenza di dettagli ufficiali ha alimentato diverse speculazioni, ma finora nessuna informazione è stata confermata.

Il percorso professionale di un modello di alto profilo

Fin dall’adolescenza, Presley si è distinto nel panorama della moda firmando un contratto con IMG Models all’età di 15 anni. Il suo debutto sulla passerella avvenne con la casa italiana Moschino quando aveva appena 16 anni, segnando l’inizio di una serie di apparizioni in importanti settimane della moda.

Nel corso degli anni, il giovane ha sfilato per marchi di fama mondiale come Dolce&Gabbana e ha partecipato a campagne pubblicitarie per Calvin Klein.

La sua presenza in eventi di alto livello gli ha permesso di consolidare una reputazione di talento emergente nel settore, sebbene la sua fama fosse spesso vista in relazione al successo dei genitori.

Le difficoltà personali: salute mentale e dipendenza

Nonostante la brillante carriera, Presley ha sempre affrontato apertamente le proprie battaglie interiori. In diverse interviste e podcast, ha raccontato come la salute mentale fosse una parte fondamentale della sua vita, descrivendola come un “impegno costante, 24 ore su 24”.

Nel 2019, è stato coinvolto in un caso di guida in stato di ebbrezza, episodio che ha spinto il giovane a intraprendere un percorso di riabilitazione. Negli anni successivi, ha condiviso sui social i propri “Mental Health Mondays”, video in cui descriveva la sua depressione, gli attacchi di panico e la dipendenza da sostanze. Un post del dicembre 2025, successivamente rimosso, elencava i farmaci assunti per controllare gli attacchi di panico.

Il periodo finale in una struttura di trattamento

Secondo i registri del medicolegale, il giovane si trovava in una struttura di riabilitazione di Los Angeles al momento del decesso. Le autorità non hanno reso noto se la morte sia avvenuta per cause naturali, per complicazioni legate alla dipendenza o per altri fattori. La famiglia ha ribadito la necessità di rispetto per la privacy, evitando ogni ulteriore divulgazione.

Il ricordo di Presley Gerber rimane quello di un modello talentuoso che, nonostante il peso della fama familiare, ha cercato di parlare apertamente delle proprie fragilità nella speranza di aiutare altri giovani affrontare problemi simili. La sua scomparsa, avvenuta a soli 27 anni, lascia un vuoto sia nel mondo della moda che nei gruppi di sostegno alla salute mentale.