Elezioni in Germania, l’AfD conquista il primato in Meclemburgo-Pomerania Anteriore mentre a Berlino è la Linke a ottenere il primo posto. Il voto segna una pesante battuta d’arresto per la Cdu di Friedrich Merz e apre nuovi interrogativi sulla formazione delle maggioranze nei due Länder.

AfD prima in Meclemburgo-Pomerania, la Cdu resta fuori dal Parlamento

L’AfD

si afferma come prima forza nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, superando per la prima volta la Spd, che dal 1994 era sempre risultata il partito più votato nel Land. Secondo le ultime proiezioni, Alternative für Deutschland si attesta tra il 38,1% e il 38,3%, mentre i socialdemocratici guidati dalla ministra-presidente Manuela Schwesig sono tra il 35,4% e il 35,5%.

Il risultato rappresenta una crescita significativa per l’AfD, che nel 2021 aveva ottenuto il 16,7%, mentre la Spd aveva raggiunto il 39,6%. Schwesig ha rivendicato il recupero del suo partito: “L’AfD aveva intenzione di ottenere qui la maggioranza assoluta. Io ero la donna contro il blu, e ci siamo riusciti”.

Il dato più difficile riguarda però la Cdu di Friedrich Merz, che si ferma al 4,9%, al di sotto della soglia del 5%, rispetto al 13,3% del 2021.

Se il risultato sarà confermato, sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica federale che il partito cristiano-democratico resta escluso da un Parlamento regionale per non aver superato lo sbarramento. Anche il Bsw è al 4,9% e rischia quindi di rimanere fuori dal Landtag. Merz ha riconosciuto la portata della sconfitta: “Non possiamo abbellire il risultato in Meclemburgo-Pomerania occidentale. È un disastro”. Il cancelliere ha però escluso l’ipotesi di farsi da parte, dichiarando: “Io mi assumo questa responsabilità, perché voglio portare avanti il nostro Paese”. Ha quindi confermato l’intenzione di proseguire con il programma di riforme del governo, definendole “l’antidoto al veleno autoritario”. L’AfD ha intanto rivendicato il risultato. Tino Chrupalla ha parlato di un risultato “sensazionale” e sostenuto che il partito abbia ricevuto “chiaramente il mandato a governare”. La formazione di un esecutivo resta comunque complessa: l’AfD non dispone della maggioranza assoluta e la Cdu esclude una collaborazione con il partito.

Berlino, la Linke conquista il primo posto: ora la sfida è la coalizione

Nella capitale tedesca il risultato cambia segno: la Linke è il primo partito con il 25,7%, secondo la più recente proiezione Zdf, davanti alla Cdu al 18,8%. Seguono AfD al 16,2%, Verdi al 14,3% e Spd al 12,1%. Il Bsw è invece al 4,7% e, sulla base della proiezione, resterebbe fuori dal Parlamento. Per la Linke si tratta del miglior risultato mai ottenuto in un’elezione per la Camera dei rappresentanti di Berlino. La candidata di punta Elif Eralp ha celebrato il risultato dicendo: “Abbiamo fatto la storia”, aggiungendo: “Voglio rappresentare tutte le persone per una Berlino migliore, più giusta e più sociale”.

La consultazione segna invece una forte battuta d’arresto per la Spd, il cui candidato Steffen Krach ha definito il risultato “catastrofico” e “una cesura per la Spd berlinese”. Il partito scende al 12,1%, sotto il precedente minimo storico del 18,4% registrato nel 2023. Anche nella capitale, tuttavia, il risultato elettorale non risolve la questione della governabilità. La precedente coalizione Cdu-Spd non avrebbe più i numeri necessari, con 57 seggi su 162 contro gli 82 richiesti per la maggioranza. Le combinazioni che, sulla carta, dispongono dei numeri sono Linke-Verdi-Spd, con 97 seggi, e Cdu-Verdi-Spd, con 84. La Cdu esclude però un’alleanza con la Linke, mentre gli altri partiti escludono una collaborazione con l’AfD.