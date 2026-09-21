Nel pomeriggio di ieri, la tranquilla via Taramelli di Collebeato è stata teatro di un Grave incidente stradale che ha coinvolto un ragazzo di 12 anni. Il piccolo, residente nella zona, era intento a rincorrere un pallone sbandato quando è stato travolto da un autobus della compagnia Brescia Trasporti. La dinamica dell’evento, ancora sotto inchiesta da parte dei carabinieri, ha sconvolto l’intera comunità.

Il ragazzo è stato prontamente trasportato in elisoccorso verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a pochi chilometri di distanza, dove è rimasto in condizioni gravissime. L’intervento dei soccorsi è avvenuto in tempi record, ma le lesioni riportate sono state giudicate critiche dal personale sanitario.

Dettagli dell’incidente in via Taramelli

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:00, quando il violento rumore degli pneumatici di un’auto si è fatto udire tra le case.

Il padre del ragazzo, alla guida di un’automobile personale, percorreva la stessa strada quando il figlio ha perso il pallone e, incappato nella corsa, è uscito di lì. Il bus diretto verso nord in direzione via Aldo Moro, non è riuscito a frenare in tempo.

Le dinamiche del sinistro

L’autista del pullman ha riferito di aver tentato una sterzata brusca a sinistra nell’ultimo secondo per evitare la collisione, ma la velocità elevata del veicolo ha reso impossibile ogni tentativo di scavalcamento.

Il corpo del giovane è rimasto sotto il veicolo, con il parabrezza dell’autobus frantumato e tracce di sangue lungo l’asfalto. Testimoni oculari, tra cui alcuni residenti, hanno confermato di aver sentito le urla di aiuto subito dopo l’impatto.

Intervento dei soccorsi e stato di salute del ragazzo

Alla segnalazione del sinistro, sul posto sono intervenute immediatamente un’ambulanza e un’automedica. Poiché le ferite risultavano troppo gravi per un trasporto convenzionale, è stato schierato un elisoccorso sull’area dell’ex Cembre, a circa 500 metri dal luogo dell’incidente. Il giovane è stato trasferito dallo stesso elisoccorso all’ospedale di Bergamo, dove i medici hanno dichiarato le sue condizioni «gravissime» e hanno avviato le terapie salvavita.

Il ruolo del padre e dell’autobus

Il padre, che stava rincorrendo il figlio a bordo della sua auto, è stato anch’egli coinvolto nel dramma. Dopo l’impatto, ha assistito con estrema preoccupazione al soccorso del figlio, fornendo il proprio racconto alle autorità. L’autista del bus dal canto suo, è stato accolto da rappresentanti dell’azienda di trasporti, i quali lo hanno supportato durante le prime indagini e i rilievi sul veicolo.

Indagini della Polizia e reazioni dei residenti

I carabinieri sono giunti sul luogo pochi minuti dopo l’incidente e hanno avviato le prime accertamenti per ricostruire la dinamica esatta. Nel frattempo, i residenti di via Taramelli hanno offerto il loro aiuto, fornendo prime cure e assistenza emotiva alle famiglie coinvolte. Alcuni hanno descritto la scena come “un silenzio rotto da un urlo”, enfatizzando il dolore collettivo per un episodio così improvviso.

Le indagini continueranno nei prossimi giorni per determinare eventuali responsabilità e per valutare se siano necessari miglioramenti nella gestione della sicurezza stradale nella zona. La comunità di Collebeato rimane in attesa di notizie sull’evoluzione delle condizioni del bambino e sul risultato delle verifiche tecniche sull’autobus.