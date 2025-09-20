Grave incidente ad Andria: schianto tra auto e tir, un morto e tre feriti

Il sinistro è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina, sabato 20 settembre, in contrada Montefaraone, in zona Santissimo Salvatore, periferia di Andria.

La dinamica dell’incidente

Cosa è successo. Un’auto, una Peugeot con a bordo quattro persone, si è scontrata con un tir. Il conducente dell’utilitaria è morto sul colpo, mentre dei tre passeggeri di cui due una donna di 37 anni e un uomo di 33, sono feriti e sono stati accompagnati all’ospedale di Andria e di Barletta, ma non sembrano essere gravi. La vittima è Antonio Grumo, di 35 anni.

Indagini in corso

Due i mezzi coinvolti: una Peugout e un camion che, per cause da stabilire, si sono scontrati mentre percorrevano uno stretto viale di campagna. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale del 118.

I funerali

In queste ore la città si stringe attorno ai familiari e parenti della vittima. Le esequie per Antonio Grumo saranno celebrate alle ore 9,30 di lunedì 22 settembre presso la basilica della Madonna dei Miracoli.

La salma sosterà prima del rito funebre presso l’Oasi Madonna dei Miracoli, sita in piazza San Pio X. Antonio, grande lavoratore era molto conosciuto in città. Lascia la moglie Raffaella ed il figlio Vito Andrea, i genitori Vito e Lucia e le tre sue sorelle, Maria, Teresa e Adele.