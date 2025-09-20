Un giovane rider ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera ad Andria. Lo scontro con un’automobile, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha lasciato scampo al ragazzo, suscitando profondo cordoglio nella comunità locale.

Incidente mortale tra bici e auto ad Andria: soccorsi e indagini

I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente, tentando di rianimare il giovane sul posto prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Andria, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri, che hanno sequestrato i veicoli e stanno ricostruendo la dinamica dello scontro.

La conducente dell’auto sarebbe risultata negativa ai test su alcol e sostanze stupefacenti, mentre la comunità locale resta profondamente scossa dalla tragedia, stringendosi attorno alla famiglia del giovane.

Incidente mortale tra bici e auto ad Andria: muore un giovane rider, chi era la vittima

Una giovane vita si è spezzata nella tarda serata di venerdì nel centro di Andria. Nicola Casucci, 18 anni, residente in città e impegnato nel lavoro di rider, stava percorrendo viale Virgilio, all’incrocio con via Ospedaletto e viale Orazio, quando la sua bici si è scontrata con un’auto guidata da una donna di 28 anni. L’impatto è stato violentissimo e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.