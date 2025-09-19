La provincia di Pesaro è ancora sotto shock da quello che è accaduto nella giornata di ieri quando, ancora una volta, la strada ha mietuto una vittima. Stavolta quello che è accaduto è stato un incidente frontale, le dinamiche sono ancora al vaglio degli inquirenti, l’unica cosa certa è che una persona ha perso la vita.

Auto contro moto, il centauro ha avuto la peggio

L’incidente è avvenuto a Montelabbate in provincia di Pesaro su quella che si presume essere una strada provinciale, dove quindi i veicoli procedono ad una velocità sostenuta.

I mezzi coinvolti sono una motocicletta e un’automobile, entrambi guidati da uomini di 61 anni, come riportato da TGCom24.

La dinamica non è ancora stata analizzata ma dai primi rilievi i veicoli avrebbero impattato frontalmente, forse il motociclista stava tentando un sorpasso ed improvvisamente si è trovato di fronte la macchina senza aver modo di rallentare la sua corsa.

Morto un imprenditore della zona

La vittima di cui al momento si sà solo l’età è un imprenditore conosciuto nella zona e stimato dai cittadini, nelle prossime ore sarà ricostruita l’esatta dinamica dello schianto.

Successivamente potranno essere svolti i funerali dell’uomo che mancherà oltre che ai suoi cari alla comunità.