Iran, Meloni: rinnoviamo auspicio rapida chiusura crisi

Erevan, 4 mag. (askanews) – Con il presidente Aliyev c’è stato anche “uno scambio di vedute sulle principali questioni internazionali a partire ovviamente dalla crisi che coinvolge l’Iran e che tocca tutti noi da vicino. Chiaramente per me è stato molto interessante poter ascoltare il punto di vista del presidente, di una nazione che confina con Teheran e che condivide una lunga storia comune con l’Iran.

Ovviamente rinnoviamo il nostro auspicio affinché questa crisi possa chiudersi nel più breve tempo possibile”. lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro con il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Alyiev.Nel colloquio, ha aggiunto è stato “ribadito il comune impegno per sostenere ogni iniziativa utile all’obiettivo di riportare stabilità nell’area.

però io voglio anche ringraziare l’Azerbaijan e il presidente, tutte le autorità azere per come hanno assicurato all’Italia, nelle operazioni necessarie a mettere in salvo tanti cittadini italiani che si trovavano in pericolo in Iran e che dovevano lasciare il Paese, il loro pieno sostegno, il loro pieno coinvolgimento esattamente come lo ringrazio perché noi abbiamo potuto ricollocare temporaneamente qui a Baku la nostra ambasciata a Teheran, operare in condizioni di sicurezza, in condizioni di efficienza.

Un altro elemento che dimostra la nostra amicizia”.