Marche: Ricci con Schlein e Bonaccini mercoledì 17 in piazza a Pesaro

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Fino alla Vittoria. Tutte e tutti in piazza a Pesaro per cambiare le Marche”. E' l'annuncio dell’evento di mercoledì 17 settembre che, alle ore 18.30, a Pesaro, in Piazzale della Libertà, vedrà Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, insieme alla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, e al presidente nazionale del Pd, Stefano Bonaccini.

Saranno inoltre presentate anche tutte le liste dell’Alleanza del Cambiamento.

“La sanità negli ultimi cinque anni è peggiorata, l’economia è ferma, non si parla più di lavoro, di sociale e di povertà. Serve un cambio di Marche, per ridare una speranza ai marchigiani. Le Marche meritano di più, meritano di essere conosciute, forti, grandi, orgogliose. – dichiara Ricci – Siamo una squadra forte e unita. Siamo vicini alla meta. Centimetro per centimetro, ci avviciniamo alla vittoria, al cambiamento che merita la nostra regione. Uniti fino alla vittoria, il 28 e 29 cambieremo le Marche, ridaremo una speranza alla nostra regione”.