Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Schwerte, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania: una Tesla, coinvolta in un grave scontro, è improvvisamente andata a fuoco. All’interno, una famiglia è rimasta intrappolata, trasformando quello che doveva essere un normale viaggio in un inferno di fiamme.

Tesla in fiamme dopo incidente, famiglia distrutta: le indagini

L’incidente

ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza dei veicoli elettrici, in particolare sulle maniglie retrattili delle Tesla, che in alcune circostanze possono rimanere bloccate dopo un impatto, impedendo un’apertura rapida in situazioni di emergenza. L’ADAC, Automobile Club tedesco, ha sottolineato i rischi legati a questa tecnologia, mentre negli Stati Uniti e in Cina sono in corso verifiche e regolamentazioni specifiche.

In Germania, inoltre, è stata avviata una petizione per rendere obbligatori sistemi di sblocco meccanico di emergenza su tutti i veicoli. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente, mentre familiari e operatori dei soccorsi hanno ricevuto supporto psicologico per affrontare il trauma legato alla tragedia.

Tesla in fiamme dopo incidente, famiglia distrutta: il tragico bilancio

Il drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Schwerte, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, domenica 7 settembre. Una Tesla, durante un sorpasso su una strada che collega Schwerte a Iserlohn, ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero, prendendo immediatamente fuoco.

A bordo si trovavano un uomo di 43 anni e tre bambini di 9 anni. Solo uno dei minori è riuscito a sopravvivere, soccorso e trasportato in elicottero in ospedale, mentre gli altri due e il conducente hanno perso la vita intrappolati nell’abitacolo.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma hanno incontrato gravi difficoltà a causa delle maniglie elettriche retrattili del veicolo, che impedivano l’apertura delle porte. Testimoni locali hanno raccontato di aver tentato di estrarre le persone dall’auto senza successo, ostacolati dalle alte temperature generate dall’incendio.