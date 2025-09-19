Cieli della Carolina del Nord teatro di una tragedia: muore un celebre cantante country. Ecco chi era e la sua straordinaria carriera.

Il mondo della musica è stato scosso da una tragica notizia: un amatissimo artista, noto per la sua voce unica e le performance indimenticabili, è morto in un incidente aereo. Fan e colleghi in tutto il mondo sono in lutto, mentre si susseguono ricordi e omaggi alla carriera di chi ha lasciato un segno indelebile.

Una carriera segnata dal talento e dai successi

Nato il 5 giugno 1968 a Columbia, Missouri, iniziò gli studi in medicina, ma abbandonò l’università per dedicarsi alla musica. Nel 1995 firmò il primo contratto discografico con Career Records e pubblicò un album da solista, trovando poi la sua vera vocazione come autore di canzoni.

Nel corso della carriera ha scritto oltre 300 brani per grandi nomi del country e del pop, tra cui Billy Ray Cyrus, Kenny Chesney, Carrie Underwood e Rascal Flatts. Tra le sue opere più celebri si ricordano “Jesus, Take the Wheel”, vincitrice del Grammy Award come Miglior Canzone Country, e hit come “Cowboy Casanova”, “When the Sun Goes Down” e “I Hold On”. Nel 2020, il suo contributo alla musica fu riconosciuto con l’ingresso nella Nashville Songwriters Hall of Fame.

Lutto scuote il mondo della musica: l’amato artista è morto in un incidente aereo

Il mondo della musica ha appreso con sgomento la morte di Brett James, celebre cantante, compositore e produttore discografico statunitense, avvenuta in un incidente aereo giovedì 18 settembre nei cieli della Carolina del Nord.

L’artista, 57 anni, viaggiava a bordo di un piccolo velivolo monomotore precipitato nei pressi di Franklin, in Macon County, insieme ad altre due persone, nessuna delle quali è sopravvissuta. Le cause dello schianto restano ancora da accertare, mentre la Federal Aviation Administration ha confermato che l’aereo era registrato a nome di James, il cui vero nome era Brett Cornelius. Il cantane lascia la moglie e quattro figli.