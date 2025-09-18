Hollywood in lutto, morto l’attore della serie tv “General Hospital” in un incidente d’auto. Aveva 46 anni.

Hollywood in lutto, morto l’amatissimo attore di “General Hospital”: aveva 46 anni

Il mondo del cinema e della tv statunitense piange uno degli attori più amati, morto in un incidente stradale. Stiamo parlando di Brad Everett Young, di anni 46.

L’attore e fotografo è morto a seguito di un incidente stradale sulla 134 Freeway a Los Angeles. Un’auto viaggiava in contromano e si è scontrata frontalmente col quella con a bordo l’attore che è stato dichiarato morto sul posto. Il conducente dell’altro mezzo è stato invece portato in ospedale. Ciò è quanto confermato dal suo rappresentante, Paul Christensen, al Daily Mail e al The Hollywood Reporter.

Hollywood, addio a Brad Everett Young

Brad Everett Young aveva 46 anni ed era originario della Virginia. Lo abbiamo visto recitare in diversi film e serie Tv, tra cui “Grey’s Anatomy“, “Felicity”, “Jurassic Park III”, “Num3rs”, “Charlie’s Angels” e “Boy Meets World”. Ha anche collaborato come fotografo per riviste quali Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazar, People e Variety. Soprattutto lo ricordiamo per il suo ruolo nella celebre serie tv “General Hospital”, con gli attori della serie che hanno espresso sui social il proprio cordoglio, da Chirs McKenna a Parry Shen.