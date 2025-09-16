Lutto nel mondo del cinema, è morto all’età di 89 anni Robert Redford, una delle leggende di Hollywood.

Un comunicato dell’agenzia che lo rappresentava ha annunciato che, l’attore Robert Reford è morto, all’età di 89 anni. Redford è stata una delle leggende di Hollywood, si è spento nella sua casa nello Utah questa mattina, martedì 16 settembre 2025, mentre dormiva.

Ancora non sono state comunicate le cause della morte dell’attore.

Robert Redford, addio a una delle leggende di Hollywood

Il mondo del cinema piange uno dei suoi attori più grandi, Robert Redford, morto oggi all’età di 89 anni. Due volte premio Oscar, il primo come migliore regista nel 1981 per il film “Gente comune”, il secondo, quello alla carriera, nel 2022. Nel 2017 aveva anche vinto il Leone d’Oro a Venezia. Tra i suoi film più celebri troviamo “La mia Africa”, “Come eravamo”, “L’uomo che sussurrava ai cavalli”, “A piedi nudi nel parco”, “Proposta indecente”, “Spy Game” e “Tutti gli uomini del presidente”. Una carriera la sua che ha segnato la storia del cinema, uno degli attori più amati e apprezzati in tutto il mondo. Redford lascia quattro figli e la moglie Sibylle Szaggars.