La morte di Paul Baccaglini, ex Iena e presidente del Palermo per una breve parentesi, lascia increduli amici e fan.

Sconcerto nel mondo dello spettacolo per la morte di Paul Baccaglini, ex inviato del programma televisivo Le Iene. L’uomo è stato trovato senza vita e, secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi principale è quella del suicidio. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti colleghi, amici e fan che lo ricordano per la sua energia.

Paul Baccaglini, dal piccolo schermo al Palermo: l’ascesa e la parentesi da presidente

Nato negli Stati Uniti da padre americano e madre italiana, Baccaglini è cresciuto tra Pittsburgh e Padova, dove ha completato gli studi. Dopo le prime esperienze in radio, si era fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Le Iene, diventando un volto familiare per i telespettatori. Terminata l’avventura televisiva, si era avvicinato al mondo della finanza, fino a fondare con due soci il fondo Integritas Capital.

Proprio attraverso questa realtà, nel 2017 aveva tentato di acquisire il Palermo Calcio, ricoprendo la carica di presidente per cinque mesi, in un periodo segnato da trattative complesse e conclusosi con il mancato closing dell’operazione.

Addio a Paul Baccaglini: l’ex inviato de Le Iene si sarebbe suicidato

Paul Baccaglini, ex inviato del programma televisivo Le Iene e per un breve periodo presidente del Palermo Calcio, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Segrate, alle porte di Milano. Aveva 41 anni. A fare la drammatica scoperta è stata la compagna.

Secondo quanto trapelato dalle prime indagini, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Procura di Milano ha già disposto l’autopsia per chiarire con esattezza le circostanze della morte.

“Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”, si legge nel messaggio di cordoglio condiviso dalla redazione di Mediaset.