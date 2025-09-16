Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta a Vigonovo, in provincia di Venezia, dove un operaio di 61 anni è morto dopo essere stato travolto da un muletto ieri sera.

Venezia, incidente sul lavoro: operaio travolto da un muletto

Ieri sera, lunedì 15 settembre 2025, a Vigonovo, nel Veneziano, si è verificato un terribile incidente sul lavoro.

Un operaio di 61 anni è rimasto schiacciato da un muletto caduto da un camion durante alcune operazioni di scarico. L’incidente è avvenuto all’interno di una azienda di autotrasporti nella frazione Tombelle. L’uomo, un pensionato che faceva lavori saltuari, per l’esattezza è stato schiacciato da un transpallet elettrico. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, con le condizioni dell’uomo che sono apparse subito gravissime.

Venezia, incidente sul lavoro: morto operaio di 61 anni

L’operaio di 61 anni travolto da un muletto nel Veneziano è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale All’Angelo di Mestre. Le sue condizioni erano però troppo gravi, l’uomo è infatti morto poco dopo l’arrivo in ospedale. La vittima si chiamava Stefano Bottaro e aveva 61 anni. Gli inquirenti stanno indagando per capire l’esatta dinamica del tragico incidente, verificando se le norme siano state rispettate al fine di stabilire eventuali responsabilità.