Ennesimo incidente sul lavoro. Questa volta siamo a Marmorta di Molinella, in provincia di Bologna, dove un operaio è morto dopo essere stato travolto da un muletto.

Bologna, incidente sul lavoro a Marmorta di Molinella: operaio morto schiacciato da un muletto

Ancora un morto sul lavoro. Siamo a Marmorta di Molinella, nel Bolognese, un operaio era impegnato nel turno notturno in una fabbrica dell’azienda Green Energy quando, verso l’1.30, è stato travolto da un muletto ed è morto schiacciato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio stava manovrando il muletto al fine di spostare dei pacchi di pellet ma, probabilmente, si è dimenticato di inserire il freno ed è stato poi travolto e ucciso. Le indagini da parte dei carabinieri sono in corso al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Bologna, incidente sul lavoro a Marmorta di Molinella: chi era la vittima

L’operaio travolto dal muletto a Marmorta di Molinella è morto sul colpo, a nulla è servito l’intervento dei soccorritori del 118, avvistati da alcuni colleghi. La vittima aveva 29 anni ed era di origini pachistane. Con molta probabilità il giovane si è dimenticato di inserire il freno al muletto, intanto la salma è già stata restituita alla famiglia del 29enne.