A.C. Monza e calcio in lutto, è morto, a 84 anni, lo storico dirigente biancorosso Enzo Redaelli. In passato era stato anche alla guida del club cittadino di hockey su pista.

Calcio in lutto, morto Enzo Redaelli, storico dirigente del Monza

Aveva 84 anni Enzo Redaelli, lo storico dirigente del Monza Calcio scomparso ieri all’età di 84 anni.

Con la sua inconfondibile cravatta gialla e i modi eleganti e cortesi, era una figura molto amata in tutta la città lombarda. Un volto amico per chiunque lo incontrasse per strada e una figura esemplare per il club biancorosso, che perde oggi uno dei suoi punti di riferimento.

Morto Enzo Redaelli: la carriera

Sono giorni tristi per il mondo del calcio, l’A.C. Monza perde infatti il suo dirigente storico Enzo Redaelli. In passato era stato presidente del club cittadino di hockey su pista, dopo di che si è appassionato al mondo del pallone, diventando team manager del Monza dal 1991 al 2004, anni vissuto a fianco del presidente Valentino Giambelli. Tanti gli aneddoti con i calciatori, da Giovanni Stroppa a Gigi Casiraghi. La sua grande gioia è stata vedere il Monza arrivare finalmente in Serie A, anche se con una dirigenza diversa. I funerali si terranno domani, 18 settembre, alle ore 15.00 presso la Chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Donato di Monza.