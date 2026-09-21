Trump ha esortato Zelensky a porre fine agli attacchi alle raffinerie russe, affermando che la guerra ha compromesso la produzione di diesel e che il conflitto deve finire

Negli ultimi sviluppi legati al conflitto tra Russia e Ucraina, il presidente statunitense Donald Trump è intervenuto pubblicamente esprimendo forte preoccupazione per le conseguenze degli attacchi alle infrastrutture energetiche russe. In messaggi pubblici e in scambi diretti con il presidente Volodymyr Zelensky Trump ha collegato gli attacchi alle raffinerie al peggioramento della situazione sui mercati del carburante e alle difficoltà nella produzione di gasolio.

Le dichiarazioni del presidente americano sono arrivate in un contesto di avvicinamento all’Assemblea generale dell’Onu dove i due leader sono attesi a un incontro che potrebbe toccare proprio il tema della sicurezza energetica e delle ripercussioni economiche internazionali della guerra.

Danno all’industria del diesel in Russia e le parole di Trump

Secondo quanto riportato nelle dichiarazioni rese pubbliche, Trump ha sostenuto che, a causa della guerra con l’Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del diesel. Ha indicato che molte raffinerie di gasolio sono state distrutte e si trovano, almeno temporaneamente, fuori servizio con impatti diretti sull’offerta globale.

La frase esplicita sul conflitto

In un messaggio diffuso sui suoi canali, il presidente ha definito il conflitto con l’Ucraina come “questa assurda e interminabile guerra” e ha aggiunto che “deve finire“. Queste parole sono state usate per chiedere una riduzione o un cessate il fuoco nelle operazioni che danneggiano le raffinerie petrolifere in territorio russo.

Telefonata tra i leader e la questione del carburante

Durante una conversazione telefonica tra Trump e Zelensky è emersa con forza la questione degli attacchi alle raffinerie. Il presidente statunitense ha chiesto all’Ucraina di cessare tali attacchi, sottolineando che le operazioni contro gli impianti di raffinazione potrebbero avere ripercussioni sulla disponibilità di gasolio a livello mondiale.

Dichiarazioni in Irlanda e il rischio di carenza

In un incontro con giornalisti tenuto in Irlanda, Trump ha ribadito la sua preoccupazione, affermando che le azioni militari contro le infrastrutture energetiche russe stavano portando a una carenza globale di gasolio. Il riferimento a conversazioni multilivello e a preoccupazioni per i mercati energetici ha reso il tema centrale nel dialogo diplomatico tra Washington e Kiev.

Impatto politico e appuntamento all’Onu

Il cambiamento di tono e la pressione diplomatica arrivano a pochi giorni dall’incontro tra Trump e Zelensky previsto a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. La riunione è vista come un’opportunità per affrontare direttamente le ripercussioni degli attacchi alle raffinerie e per discutere del possibile impatto sul mercato dei carburanti, oltre che per cercare vie per ridurre le tensioni che coinvolgono le infrastrutture energetiche.

Il tema tocca questioni sensibili: da una parte la necessità di tutelare la sicurezza nazionale e gli sforzi bellici, dall’altra il rischio che la distruzione di impianti strategici abbia conseguenze economiche diffuse. Le affermazioni di Trump mettono in rilievo come la dimensione energetica sia ormai parte integrante della diplomazia sul conflitto.

Resta da vedere se il confronto diretto tra i due leader porterà a una nuova fase di negoziazione o a misure per limitare gli attacchi alle raffinerie. Nel frattempo, le dichiarazioni pubbliche hanno amplificato il dibattito internazionale sul rapporto tra operazioni militari e stabilità dei mercati del diesel.