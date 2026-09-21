Al ristorante Dollino di Livorno 8 persone avrebbero consumato una cena da ben 547 euro senza saldare il conto. La rabbia del titolare.

Dall’antipasto al dolce, cena da 547 euro: in 8 fuggono senza pagare

Mangiano al ristornate ma non saldano il conto. E’ quello che sarebbe successo al ristorante Dollino di Livorno dove 8 persone avrebbero infatti lasciato il locale senza pagare.

Secondo quanto riporta il Tirreno, i clienti avrebbero ordinato numerosi piatti, dall’antipasto al dessert, arrivando a un conto salatissimo, ovvero 547 euro. Al momento di pagare uno dei clienti avrebbe spiegato alla cassiera di non voler saldare il conto perché, secondo lui, il titolare avrebbe avuto un debito nei suoi confronti.

Il titolare, Fabio Corsi, avvisato di quanto stava accadendo avrebbe chiesto direttamente ai clienti di saldare il conto annunciando l’arrivo della polizia. All’arrivo degli agenti, però, avevano già lasciato il ristorante. Corsi ha quindi presentato denuncia alla Polizia, consegnando lo scontrino della cena. Agli investigatori saranno inoltre messe a disposizione le immagini delle telecamere del ristorante e quelle presenti in piazza Grande.

Livorno, cena da 547 euro e poi la fuga: la rabbia del titolare del ristorante

Saranno effettuati tutti gli accertamenti di quanto sarebbe accaduto al ristornate Dollino di Livorno, dove 8 clienti non avrebbero pagato il conto da 547 euro. Il titolare Fabio Corsi si è sfogato parlando di una situazione ormai insostenibile e annunciando l’intenzione di vendere le proprie attività. “Sono sfinito fisicamente e psicologicamente”, ha dichiarato, spiegando però di voler continuare a lavorare se non si concretizzasse una cessione.