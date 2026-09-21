Benzina e diesel, altra stangata: un pieno può costare anche 150 euro

Nuovi rincari alla pompa: benzina e diesel salgono ancora, con il pieno oltre i 100 euro e punte di 150 euro per il gasolio servito.

Nuova stangata sui carburanti: benzina e diesel continuano a rincarare e fare il pieno diventa sempre più costoso. I prezzi medi superano i 2 euro al litro, mentre in alcuni distributori il gasolio arriva oltre i 3 euro, con un pieno che può superare i 150 euro.

Gasolio oltre i 3 euro: i casi segnalati dal Codacons

A destare particolare attenzione sono soprattutto alcuni distributori dove il costo del gasolio ha superato abbondantemente la soglia dei 3 euro al litro.

Il Codacons segnala che, in alcuni casi, il diesel servito è arrivato oltre quota 3,1 euro. L’associazione parla di prezzi che “confermano l’allarme lanciato dal Codacons” e cita, tra gli altri, il caso di Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone, dove il 21 settembre il gasolio normale viene indicato a 3,109 euro al litro, mentre il diesel speciale raggiunge 3,189 euro e la benzina 2,816 euro.

Per un pieno da 50 litri di gasolio al servito, la spesa arriva così a 155,45 euro.

Prezzi analoghi vengono segnalati anche in sei comuni della provincia di Cuneo – Fossano, Villanova Mondovì, Mondovì, Saluzzo, Verzuolo e Priola – dove il gasolio al servito risulta a 3,103 euro al litro e la benzina a 2,810 euro.

Il Codacons richiama inoltre altri valori particolarmente elevati: in autostrada il gasolio servito sfiora in diversi impianti i 2,9 euro al litro, mentre il diesel speciale raggiunge 3,048 euro sulla A4 Venezia-Trieste e 3,019 euro sulla A21 Torino-Piacenza. L’associazione chiede al Mimit di verificare i dati per stabilire “se siano errori di comunicazione o prezzi effettivi praticati agli automobilisti”.

Benzina e diesel, rincari senza tregua: un pieno può costare anche 150 euro

Oggi, lunedì 21 settembre, i prezzi medi sulla rete stradale italiana registrano un nuovo lieve incremento rispetto alla giornata precedente: secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina in modalità self service costa mediamente 2,155 euro al litro, contro i 2,154 euro di ieri. Per il gasolio, invece, la media arriva a 2,335 euro al litro, rispetto ai 2,334 euro del giorno precedente.

La situazione è ancora più pesante in autostrada. Qui il prezzo medio del self service si attesta a 2,245 euro al litro per la benzina e a 2,414 euro per il diesel. Tradotto in una spesa concreta, per un serbatoio da 50 litri occorrono circa 107,75 euro per un’auto a benzina e 116,75 euro per una vettura diesel. Una cifra che può aumentare sensibilmente scegliendo la modalità servita o facendo rifornimento negli impianti con i prezzi più elevati.

Nel frattempo, dal 26 settembre, è previsto un ulteriore cambiamento: il taglio delle accise sul gasolio verrà dimezzato a 5 centesimi, pari a 6,1 centesimi considerando l’Iva, con possibili ripercussioni sui prezzi alla pompa.