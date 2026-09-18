Lo spread tra Btp e Bund supera i 90 punti: ecco i dati sui rendimenti e le conseguenze per gli investitori.

Il mercato obbligazionario europeo ha mostrato una nuova ondata di tensione nella chiusura della scorsa seduta, con lo spread tra il Btp italiano e il Bund tedesco che è tornato a salire, superando i punti di differenza registrati pochi giorni prima.

Alle ore di chiusura, lo spread si attestava a 91 punti, rispetto agli 86 punti della giornata precedente, mentre il rendimento del decennale italiano è aumentato di nove punti base, toccando il 4,43% rispetto al 4,33% chiuso il giorno prima.

Anche i titoli a 10 anni di Francia e Grecia hanno segnato dei rialzi, arrivando rispettivamente al 4,56% (+12 punti) e al 4,3% (+9 punti).

Crescita dello spread Btp-Bund e dei rendimenti dei titoli europei

Il spread Btp-Bund è una misura chiave per valutare il rischio percepito dagli investitori nei confronti del debito sovrano italiano rispetto a quello tedesco, considerato il più sicuro della zona euro.

Il recente rialzo a 91 punti indica una crescente avversione al rischio, spinta da un contesto di inflazione elevata e da aspettative di ulteriori aumenti dei tassi di interesse. Il rendimento del Btp a 10 anni ora al 4,43%, è il più alto degli ultimi due anni, segnalando una pressione al rialzo che si riflette anche sui titoli analoghi di Francia, dove il rendimento è salito a 4,56%, e di Grecia, con un livello del 4,3%.

Confronto con il Bund tedesco

Il Bund rimasto stabile intorno al 3,5%, continua a fungere da benchmark per la zona euro. La differenza crescente tra Btp e Bund, con un divario di 96 punti registrato in un momento precedente della settimana, rappresenta il valore più ampio degli ultimi dodici mesi, evidenziando la divergenza nella politica monetaria e nelle prospettive di crescita tra Italia e Germania.

Risalita dei rendimenti globali e decisioni delle banche centrali

Il movimento dei titoli sovrani europei si inserisce in un trend più ampio di rendimento in crescita a livello mondiale. Negli Stati Uniti, il Treasury a 10 anni ha toccato quasi il 5%, spinto dall’inflazione alimentata dal caro petrolio e dalle prospettive di ulteriori rialzi dei tassi. Nel frattempo, la Federal Reserve si prepara a riunirsi mercoledì, mentre la Banca Centrale Europea ha già aumentato i tassi di 25 punti base nella scorsa riunione. La decisione del Segretario al Tesoro statunitense, Jim Bessent, di potenziare gli acquisti di obbligazioni a lungo termine ha suscitato critiche nei mercati, aggiungendo ulteriore volatilità.

Emissioni simultanee di Francia e Germania

Il giorno in cui si sono registrati i rialzi, sia la Francia che la Germania hanno lanciato nuove emissioni di titoli a 10 anni, rafforzando la pressione sul mercato secondario. Queste operazioni hanno contribuito a far scendere i rendimenti del Bund a 3,5%, mentre il Btp ha mantenuto la sua traiettoria al rialzo, raggiungendo il 4,38% in una fase intermedia della settimana, prima di arrivare al 4,43% nella sessione più recente.

Implicazioni per gli investitori e il panorama economico

Per gli investitori istituzionali e privati, l’allargamento dello spread comporta una rivalutazione del rischio sovrano italiano, con possibili ripercussioni sui portafogli obbligazionari e sui costi di finanziamento del debito pubblico. Un aumento sostenuto dei rendimenti può inoltre influenzare la competitività delle imprese italiane, poiché i costi di finanziamento a medio e lungo termine tendono a crescere. La situazione rimane strettamente legata alle prossime decisioni della Fed e della ECB che potrebbero determinare ulteriori aggiustamenti dei tassi e,