Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 è prevista un’esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli con potenza inferiore a 80 kW, secondo modalità che possono variare in base alla Regione, come riportato da Liberoquotidiano.it. L’agevolazione è destinata alle persone fisiche soggette al pagamento della tassa automobilistica.
Come non pagare il bollo di due auto
Per chi possiede due auto, però, è fondamentale considerare l’intestazione dei veicoli. Se entrambe le vetture sotto gli 80 kW appartengono alla stessa persona, l’esenzione può essere applicata soltanto a una delle due, cioè a quella con potenza inferiore. Il bollo sull’altra automobile rimane quindi dovuto. La situazione cambia quando i due veicoli sono intestati a persone diverse.
Se, per esempio, un’auto appartiene al marito e una alla moglie, ciascun proprietario può beneficiare dell’esenzione, purché il proprio veicolo rispetti il limite previsto.
Come cambia il quadro se sono coinvolti moto e scooter
Le disposizioni riguardano anche ciclomotori e motocicli, ma con regole specifiche. Il proprietario di un’auto che rientra nell’esenzione deve comunque pagare il bollo relativo a una moto o a uno scooter eventualmente posseduti.
In presenza di più motocicli, invece, l’esenzione può riguardare soltanto quello con cilindrata inferiore. Restano inoltre valide le esenzioni già previste per determinate categorie di veicoli. Chi, per esempio, beneficia già dell’esenzione prevista per un’auto elettrica continua a non pagare il relativo bollo. Anche le riduzioni per le auto ibride possono continuare ad applicarsi quando il veicolo rientra nei requisiti stabiliti.
Bollo auto: il risparmio può arrivare a circa 200 euro
Il beneficio economico può raggiungere indicativamente 200 euro, anche se l’importo effettivo dipende dalle tariffe regionali. L’eventuale bollo relativo al 2026, tuttavia, resta dovuto e non viene cancellato dall’agevolazione prevista per il 2027. L’esenzione può riguardare anche auto aziendali e veicoli utilizzati con contratti di noleggio a lungo termine con potenza inferiore a 80 kW, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite dal provvedimento.