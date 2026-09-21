Madre e figlio trovati morti in garage: cosa è successo? L'ipotesi shock

Madre e figlio trovati morti in garage: cosa è successo? L'ipotesi shock

La tragedia a Partinico, in provincia di Palermo: le vittime avevano 37 e 22 anni. Ecco cosa è successo.

Tragedia a Partinico, in provincia di Palermo, dove una mamma di 37 anni è stata trovata morta in garage assieme al figlio di 22 anni. Cosa è successo?

Tragedia a Partinico: madre e figlio trovati morti in garage

Una donna di 37 anni, Rosalia La Manna, e il figlio di 21 anni, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione in via Lorenzo Perosi a Partinico, in provincia di Palermo.

Sul posto anche i vigili del fuoco, si ipotizza infatti che la morte possa essere stata provocata da esalazioni provenienti da alcune cisterne situate proprio al piano inferiore dell’abitazione.

Madre e figlio trovati morti in garage: cosa è successo?

Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco nel locale dove sono stati trovati morti madre e figlio “non c’era ossigeno“. Sul posto anche squadre di soccorso del nucleo Nbcr, i quali sono entrati nel box con le bombole e stanno cercando di capire di che tipo di esalazioni possa trattarsi.

La 37enne era titolare di un’azienda agricola che produce olio a Partinico e, secondo una prima ricostruzione, il figlio sarebbe sceso per primo nel garage per prendere le reti per la raccolta delle olive. A quel punto la donna, non vedendolo risalire lo avrebbe raggiunto perdendo la vita a sua volta.