Un episodio di intossicazione da esalazioni chimiche avrebbe interessato nel pomeriggio di ieri la piscina del Bulgari Hotel di Roma, nel centro storico della Capitale. L’incidente, legato a un intervento di manutenzione su una vasca decorativa, avrebbe richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine per la messa in sicurezza dell’area e l’assistenza ai coinvolti.

Allarme per esalazioni tossiche nella piscina dell’hotel: soccorsi diversi intossicati

Stando alle indiscrezioni di Rai News, circa una decina di persone sarebbero rimaste coinvolte in un episodio di intossicazione verificatosi nel pomeriggio presso il Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore, a Roma. L’allarme sarebbe scattato intorno alle 16, quando sarebbero state segnalate esalazioni sospette provenienti dalla struttura.

Sul posto sarebbero intervenuti tempestivamente il 118, i carabinieri, la polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco, che avrebbero provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Gli intossicati, in prevalenza dipendenti di una ditta esterna, sarebbero stati assistiti e in parte trasferiti negli ospedali della città.

A seguito dell’emergenza, la polizia locale avrebbe disposto la chiusura di alcune strade limitrofe, tra cui via della Frezza e tratti di via di Ripetta, per agevolare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza.

Allarme per esalazioni tossiche nella piscina dell’hotel: la nota della struttura

Il Bulgari Hotel Roma ha precisato che l’origine dell’accaduto è legata esclusivamente a una vasca decorativa situata al settimo piano e non alla piscina della spa destinata agli ospiti. Nella nota diffusa dalla struttura si legge che “Durante un intervento di manutenzione ad opera di una ditta esterna su una vasca decorativa non balneabile situata sulla terrazza, due operai hanno accidentalmente miscelato prodotti chimici, generando vapori potenzialmente tossici”. Per precauzione, l’edificio è stato evacuato mentre i vigili del fuoco effettuavano le verifiche necessarie.

L’albergo ha inoltre comunicato che le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale e risultano in miglioramento. “La situazione è ora sotto controllo e la sicurezza di ospiti e personale rimane la nostra priorità assoluta”, si legge ancora nella comunicazione ufficiale. In serata è stato confermato che non vi sono rischi residui e che “i Vigili del Fuoco hanno completato tutte le verifiche necessarie, accertando che non sussistono rischi residui e che la struttura è pienamente idonea alla ripresa delle normali attività”.