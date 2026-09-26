Annuncio a sorpresa durante la prima puntata della nuova stagione de “Le Iene”. Max Angioni ha infatti annunciato l’addio al programma Tv Mediaset.

“Me ne vado”: Le Iene, l’annuncio shock del conduttore

Nel corso della prima puntata della nuova stagione televisiva de “Le Iene“, Max Angioni ha annunciato l’addio al programma Tv in onda su Italia 1.

Durante infatti il suo monologo, il comico e conduttore ha avvisato il pubblico che non sarebbe stato più lui al timone del programma: “”Da questa sera non sono più il conduttore de Le Iene: “Lascio per scelta mia, nessuno mi ha licenziato, anche se avrebbero avuto tutti i motivi per farlo. La verità è che qui stavo bene, stavo troppo bene e quando uno sta troppo bene rischia di sedersi un pochettino.

Io a 35 anni sento di dover continuare a mettermi in gioco.”

Max Angioni lascia Le Iene: i ringraziamenti del conduttore

Max Angioni ha dunque annunciato il suo addio come conduttore a “Le Iene”. Nel suo monologo ha anche ringraziato tutti i suoi compagni di viaggio: “Sarò sempre grato a questo programma perché mi ha permesso di fare molte cose: lavorare con tante belle persone e Nathan conoscere un fratello come Eleazaro che mi ha insegnato ad andare al di là delle mostruose apparenze, imparare tante parole nuove grazie a Veronica che mi ha fatto conoscere – aspetta, come li chiama lei? – i libri e soprattutto a stare a meno di un metro da Belen Rodriguez, privilegio che ho perso per via di un ordine restrittivo che non sto qua a spiegare”.

Infine il ringraziamento a Daniele Parenti, autore del programma: “Mi ha chiesto, di fronte a quel risotto al radicchio fatto da lui: ‘Vuoi presentare Le Iene?’. Io ho detto sì, qualunque cosa pur di evitare di finire quel risotto al radicchio di m**da. Non è un addio, è un arrivederci, perché questa è un po’ casa mia.”