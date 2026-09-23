I femminicidi sono uno dei crimini più comuni in Italia ma hanno purtroppo preso piede anche all’estero in altri paesi europei dove è quasi sempre l’uomo che non accettando la fine della relazione e la volontà della donna di cambiare vita sceglie di interrompere la vita della compagna o moglie e lo fa molto spesso nel modo più efferato possibile.

La precedente violenza ed il carcere per lui

La storia che ha portato al tragico epilogo aveva mostrato dei segnali inequivocabili, la vittima aveva denunciato una violenza avvenuta in passato che ha portato poi l’autore materiale dell’omicidio a scontare una pena in carcere.

Pena evidentemente molto lieve perché poco dopo è uscito di prigione.

Appena saputa della scarcerazione la donna ha manifestato ad amiche e conoscenti di avere paura perché egli sapeva dove abitava ed avrebbe potuto raggiungerla per farle del male.

Uccisa e fatta a pezzi, trovata nell’auto

Larissa Brito, 25enne di origini brasiliane viveva a Nizza in Francia ed è stata uccisa da un uomo, un 29enne con cui aveva avuto in passato una relazione, e fatta a pezzi ed i resti del corpo successivamente ritrovati dai poliziotti durante un controllo.

L’uomo infatti viaggiava sull’autostrada A8 ed a seguito della denuncia di un altro ragazzo, amico di Larissa, che non trovandola a casa e vedendo un uomo uscire dallo stabile con delle borse aveva temuto il peggio ha così permesso di far partire le ricerche.

Anche la famiglia, come riporta The Social Post ha provato a fare appello alle forze dell’ordine affinché la giovane potesse essere ritrovata.

La procura di Nizza con a capo il procuratore Daniel Martinelli sta lavorando per ricostruire la dinamica del femminicidio, quando e dove sarebbbe stata uccisa la giovane donna. La madre vuole che venga pubblicata la foto con il volto dell’assassino così da capire chi è stato l’autore di un gesto così grave.